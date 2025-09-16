Пьяный водитель устроил ДТП в Тольятти

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 сентября, в Тольятти произошло ДТП на Автозаводскому шоссе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области