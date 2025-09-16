На кладбище "Вознесенское" в Самаре появится воинский участок

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, в соответствии с которым на кладбище "Вознесенское" может появиться воинский участок.
Напомним, в феврале 2025 года на кладбище "Центральное" в Самаре был создан воинский участок площадью 9 тыс. кв. метров. Его появление тогда инициировал директор общественной организации "Самбат" Виктор Романов.
Однако, как отмечается в пояснительной записке к новому законопроекту, земельный ресурс "Центрального" кладбища к настоящему моменту оказался практически исчерпан - свободных участков там почти не осталось.
В связи с этим к главе Самары обратилась генеральный директор общественного социально-культурного фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина. Она попросила создать дополнительный воинский участок на кладбище "Вознесенское". В МКУ "Ритуал", в свою очередь, подтвердили наличие свободной территории площадью 7249 кв. м.
Отмечается, что проект постановления разработан городским департаментом экономического развития, инвестиций и торговли. На ведомство возложен контроль за выполнением постановления.
