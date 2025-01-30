В Самаре на кладбище "Центральное" появится воинский участок

Мэрия Самары опубликовала проект постановления о создании воинского участка на территории муниципального кладбища "Центральное". Документ разработал департамент экономического развития,инвестиций и торговли по инициативе Самарской региональной общественной организации, оказывающей поддержку мобилизованным гражданам и участникам СВО "Самбат".
Ранее к главе Самары Ивану Носкову обратился директор общественной организации "Самбат" Виктор Романов с просьбой создать на пятом квадрате кладбища "Центральное" воинский участок для погребения погибших на СВО военнослужащих.
В пояснительной записке отмечается, что захоронения военных на 5-м квадрате кладбища проводятся с начала СВО. В МКУ "Ритуал" подтвердили, что на данном секторе возможно создание воинского участка площадью 9 тыс. кв. метров.
"Воинские участки на муниципальных кладбищах создаются для погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время", - сказано в документации к проекту закона.
В течение ближайших семи рабочих дней разработчики проекта будут принимать предложения от организаций и граждан. Их можно направить в департамент экономического развития, инвестиций и торговли (443020, г. Самара, Галактионовская ул., 25, e-mail: trade_office@samadm.ru).
Контроль за выполнением постановления возложен на первого замглавы Самары, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.