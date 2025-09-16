16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн открывает новую страницу развития виртуальных операторов запуском передового формата — Smart MVNO

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) объявил о запуске нового формата виртуального мобильного оператора — Smart MVNO (S-MVNO). Он включает в себя весь спектр возможных моделей виртуального оператора, но только лучше — super light, light, medium и full, а также бесшовный переход между ними по мере необходимости со стороны партнера.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Финальным этапом подготовки Smart MVNO стал запуск super light модели. Это максимально облегчённая и эффективная для партнера модель MVNO-партнёрства, при которой компании-партнёру не нужно тратиться на телеком-инфраструктуру, а можно сосредоточиться на продвижении продукта и взаимодействии со своей аудиторией.

Такой подход позволяет запускать собственную брендированную мобильную связь за считанные дни и без капитальных затрат. Билайн предоставляет всё необходимое — от SIM-карт и e-SIM и лицензий до работы сети и обслуживания абонентов, в то время как партнёр отвечает за маркетинг и подключение клиентов. Таким образом, на запуск требуется от нескольких дней на технический старт до двух месяцев с учетом юридической проработки, что более чем в четыре раза быстрее в сравнении с full-моделью MVNO. При этом партнёр получает гибкость и свободу выбора: остаться в Smart модели или при желании и готовности к дополнительным инвестициям в инфраструктуру бесшовно перейти на более тяжелые модели MVNO.

Партнером по разработке Smart MVNO и ее первым пользователем стала компания "Безлимит", специализирующаяся на подборе редких и "красивых" телефонных номеров и премиальном сервисе. В рамках сотрудничества компания интегрировала с инфраструктурой Билайна более 30 IT-продуктов и построил цифровую платформу для подключения и обслуживания абонентов. Такая архитектура позволила убрать все лишние расходы, сосредоточиться на создании IT-инфраструктуры и выгодных тарифных линеек.

Кроме того "Безлимит" трансформировал свой бизнес и превратился в виртуального оператора на базе модели super light. Сегодня количество доступных для подключения "красивых" номеров составляет порядка 1 млн, они доступны для подключения без отдельной платы за выделение и просто с оплатой услуг по выбранному тарифу.

"Мы первые на телеком-рынке, кто смог предложить сочетание несочетаемого: премиальный продукт — по доступной цене. Это стало возможным благодаря технологической открытости Билайн и нашей философии — создавать сервис, где каждый клиент чувствует индивидуальный подход", — отметил Денис Смахтин, генеральный директор компании "Безлимит".

"MVNO — это точка роста на рынке мобильных услуг. Международный опыт показывает, что виртуальные операторы могут занимать до 20% рынка. Наш комплексный smart-подход расширяет круг потенциальных партнёров за счет максимальной вариативности и минимального порога входа: запускать связь под собственным брендом теперь может практически каждый, у кого есть аудитория — от блогеров и отраслевых сообществ до крупных банков и корпораций. С Билайном можно делать этот бизнес умно и более эффективно, чем в предыдущих моделях", — подчеркнул Сергей Анохин, генеральный директор Билайна.

Разработка формата Smart-MVNO соответствует стратегии Билайна по развитию партнёрских каналов и поддержке бизнес-моделей, ориентированных на нишевые потребности пользователей. В ближайшее время компания планирует расширять линейку партнёров и предлагать гибкие решения для сегментов, где требуется собственная коммуникационная инфраструктура.

