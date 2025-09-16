16+
Общество

Участник "Школы героев" работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участник региональной программы "Школа героев", ветеран специальной военной операции Евгений Озеров в рамках проектной стажировки посетил музей образовательного центра "Южный город". Визит был посвящен обмену опытом и развитию музейного пространства, которое стало важным центром патриотического воспитания подрастающего поколения.

Фото: Самарское областное вещательное агентство

Музей ОЦ "Южный город", основанный два года назад учителем истории, который сейчас участвует в СВО, продолжает активно работать силами учеников, их родителей и педагогов. Одной из ключевых инициатив музея является акция по отправке гуманитарной помощи бойцам. Школьники своими руками создают для военных талисманы — ежиков, которые становятся для бойцов символами удачи и поддержки с малой родины.

Евгений Озеров, удостоенный медалей "За боевые отличия" и Суворова, является участником второго потока "Школы героев". Его проект, связанный с культурной и музейной деятельностью, реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области. Он предполагает создание экспозиции-реконструкции, посвященной событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

"Когда непосредственные участники событий приходят и рассказывают от первого лица, дают рекомендации, как правильно оформить то же музейное пространство, для нас это особенно ценно", — отметил директор ОЦ "Южный город" Владимир Кильдюшкин.

Для Евгения Озерова визит в образовательный центр стал в том числе и личным событием: здесь учатся его дети.

"Впечатление очень положительное. Сразу видно, что здесь сделано все с душой, а не для галочки", — поделился ветеран.

Заместитель министра культуры Самарской области Владислав Лихачев подчеркнул важность двустороннего обмена опытом в рамках стажировки: "Для нас также ценно общение с ветеранов СВО. Евгений рассказывает о своем опыте, о своем подходе. Мы будем сопровождать проект, посвященный созданию новых музейных пространств".

Региональная программа "Школа Героев", инициированная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является продолжением президентского проекта "Время героев". Ее цель — поддержка участников СВО и их социальная адаптация, реализация собственных проектов в гражданской жизни.

