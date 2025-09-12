На Обходе Тольятти организуют трассовый медпункт

На платной трассе Обход Тольятти появится медицинский пункт. Приказ о его создании подписал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Пункт Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи обустроят на территории пункта взимания платы на 16 км трассы. Он будет круглосуточным, а бригада будет выезжать к пострадавшим в ДТП на расстояние до 30 км от трассового пункта.