"Волшебный сад" и "Столото": строитель из Самарской области выиграл 1,2 млн рублей

Строитель из Самарской области Андрей Барабанов* ради удовольствия участвовал в акции "Волшебный сад"**, в которой пользователи выполняли задания, получали награды в виде "лепестков" и тратили их на обустройство своего виртуального сада. Неожиданно для себя Андрей стал миллионером, подробнее о его удаче читайте в статье.

Сегодня государственные лотереи — привычное развлечение для россиян, доступное не только офлайн, но и онлайн. Лотерейные билеты конкурируют в кошельке потребителя с онлайн-кинотеатрами, компьютерными и мобильными играми. Больше 70% всех лотерейных билетов, распространяемых "Столото", реализуется именно в онлайне — в мобильном приложении и на сайте stoloto.ru, где пользователям доступны не только билеты государственных лотерей, но и бонусные игры. Это позволяет увлекательно провести свободное время и получить дополнительные шансы на выигрыш.

От интерактивной игры до суперприза — один клик

В последний день участия в акции "Волшебный сад", выполняя задание для получения виртуальных "лепестков", Андрей купил билет лотереи "Рапидо Драйв" на 12099-й тираж. В итоге счастливчик получил не только "лепестки", но и выиграл благодаря купленному билету суперприз — 1 273 740 рублей.

"Я сначала даже не понял, что выиграл. Купил билет, получил заветные "лепесточки", и продолжил дальше играть в игру. После заглядываю в раздел "Мои билеты", а там выигрыш, — вспоминает победитель. — Не ожидал увидеть миллион с лишним. Подумал, может это 1200 рублей. На всякий случай еще раз проверил на сайте "Столото". Оказалось — не ошибся".

Андрей — строитель промышленных объектов. Свободное время проводит с близкими, а еще с детства обожает читать книги с захватывающим сюжетом. Победитель любит читать биографии выдающихся людей и истории о происхождении предметов. Андрей планирует потратить выигрыш на первоначальный взнос при покупке нового жилья.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", являются значимым источником пополнения федерального бюджета РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

**Срок проведения акции: с 14:00 по мск 26.03.2025 по 23:59 по мск 19.08.2025 (включительно)

