Общество

За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство цифрового развития и связи Самарской области создало и постоянно актуализирует карту точек доступа к публичному Wi-Fi, которым можно воспользоваться, в том числе в моменты введения временных ограничений доступности мобильного интернета.

Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  

Карта точек доступа была загружена на сайте министерства 15 июля 2025 года. В течение первых 3 дней было зафиксировано около 30 тыс. посещений сайта ежедневно.

За первые дни сентября было около 9 тыс. просмотров страницы с картой. Только 10 сентября на сайт зашли 3 тыс. уникальных посетителей.

За все время существования карты у страницы — более 127 тыс. просмотров.

По состоянию на 1 сентября на карте общественного Wi-Fi значатся 589 адресов. При чем это именно адреса, по которым жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа еще больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно.

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

