За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi

Министерство цифрового развития и связи Самарской области создало и постоянно актуализирует карту точек доступа к публичному Wi-Fi, которым можно воспользоваться, в том числе в моменты введения временных ограничений доступности мобильного интернета.
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.
Карта точек доступа была загружена на сайте министерства 15 июля 2025 года. В течение первых 3 дней было зафиксировано около 30 тыс. посещений сайта ежедневно.
За первые дни сентября было около 9 тыс. просмотров страницы с картой. Только 10 сентября на сайт зашли 3 тыс. уникальных посетителей.
За все время существования карты у страницы — более 127 тыс. просмотров.
По состоянию на 1 сентября на карте общественного Wi-Fi значатся 589 адресов. При чем это именно адреса, по которым жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа еще больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно.
