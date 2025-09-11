За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi

Министерство цифрового развития и связи Самарской области создало и постоянно актуализирует карту точек доступа к публичному Wi-Fi, которым можно воспользоваться, в том числе в моменты введения временных ограничений доступности мобильного интернета.

Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.

Карта точек доступа была загружена на сайте министерства 15 июля 2025 года. В течение первых 3 дней было зафиксировано около 30 тыс. посещений сайта ежедневно.

За первые дни сентября было около 9 тыс. просмотров страницы с картой. Только 10 сентября на сайт зашли 3 тыс. уникальных посетителей.

За все время существования карты у страницы — более 127 тыс. просмотров.

По состоянию на 1 сентября на карте общественного Wi-Fi значатся 589 адресов. При чем это именно адреса, по которым жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа еще больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно.