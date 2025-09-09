Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму "Безопасность и охрана труда" вышла на финишную прямую

Самое яркое и ожидаемое событие в области создания и обеспечения безопасных условий труда и сохранения трудовых ресурсов отечественной промышленности будет проходить в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве с 11 по 14 ноября включительно.
Основным фоном БИОТ, как и в предыдущий год, остается дефицит кадров в большинстве отраслей российской экономики. Сквозной темой для обсуждения на деловом форуме по словам главы Ассоциации "СИЗ" Владимира Котова, традиционно станет сохранение и продление ресурсного состояния работников. Новое законодательство в сфере охраны труда требует кардинальных изменений в работе с персоналом, полный пересмотр отношения работодателей к сотрудникам, создание комплексных решений безопасности как на предприятии, так и за его пределами.
Участников и посетителей делового форума БИОТ-2025 в течение 4 дней ждет насыщенная программа: конференции, семинары, дискуссии, мастер-классы на самые востребованные темы в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, HR, корпоративного здоровья. Участники изучат методику внедрения ИИ и узнают о проактивных инструментах для успешного развития в профессии и внедрения на предприятии.
Каждый посетитель деловых мероприятий БИОТ унесет с собой исчерпывающий набор кейсов, знаний и опыта. Специальные блоки программы будут посвящены обучению правильному применению средств индивидуальной защиты и инновационным решениям, методикам оказания первой помощи, а также неизбежной роботизации производства и автоматизации самых популярных рабочих профессий, где одними из законодателей мод выступают китайские разработчики, представительная делегация которых будет на выставке.
Ноябрьские выставка и деловой форум БИОТ 2025 станут кульминацией насыщенного календаря экосистемы БИОТ, плотно наполненного различными мероприятиями. Среди них онлайн и офлайн конференции, практические и обучающие семинары, большинство из которых проходят в российских промышленных регионах, а также региональные выставки СИЗ, деловые завтраки и бизнес-встречи. Использовать максимум возможностей БИОТ 2025 помогут тематические Экспо-туры по выставочной экспозиции: IT решения в области ОТиПБ, Новинки обуви и Новинки СИЗ.
Напомним, что в прошлом году мероприятия БИОТ посетили свыше 35 тысяч специалистов из 89 регионов России, а проходившие в декабре в Крокус Экспо выставка и деловой форум "Безопасность и охрана труда" собрали рекордное количество экспонентов из 14 стран мира.
Организаторами БИОТ 2025 выступают: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минтруд России, Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР), Ассоциация "СИЗ" (оператор БИОТ). Получить бесплатный билет на БИОТ 2025 и ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте выставки.
Последние комментарии
