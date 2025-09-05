РКС открыли новый арт-объект Самаре

Сотрудники "РКС-Самара" усыновили и благоустроили еще одну территорию, знаковую для всех, кто знаком с историей самарского водопровода.

Небольшая площадь на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской известна практически всем самарцам. Именно отсюда начинается знаменитая лестница, ведущая ко Дну. Еще там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив — Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра "Водоснабжение и водоотведение".

Строение оригинальной формы было возведено в 1955 г., когда Совет министров РСФСР принял решение о реконструкции городской водопроводной станции и строительстве очистных водопроводных сооружений на пересечении улиц Чапаевской и Ульяновской. В шестиграннике расположилась башня промывного бака. Отсюда жители Самарского и Ленинского районов начали получать мягкую волжскую питьевую воду.

Именно поэтому сотрудники "РКС-Самара" выбрали эту территорию, усыновили и благоустроили ее: заменили асфальт, привели в порядок и украсили колодцы, фасад и стену около здания, спроектировали и установили оригинальный фонтан.

В торжественном мероприятии принял участие первый замглавы города Михаил Малыхин. Он поблагодарил ресурсное предприятие за внимание к вопросам благоустройства родного города: "Приятно, когда ресурсное предприятие так неравнодушно относится к внешнему облику своего города. Интересный арт-объект, вызывает желание лучше узнавать историю города и отрасли водоснабжения и водоотведения".

Новый фонтан и пространство около шестигранника — результат совместной работы сотрудников "РКС-Самара". Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков отметил: "Наша работа порой доставляет горожанам неудобства, но в конечном итоге она всегда направлена на то, чтобы сделать что-то лучше. Мы можем гордиться своей работой, потому что относимся к своему делу ответственно". Также Владимир Бирюков поблагодарил партнеров и подрядчиков, которые оказали помощь в благоустройстве площадки: компании "ДенДорСтрой" и "Пальмира".