Участники конкурса "Это у нас семейное" поделились секретами воспитания ко Дню отца

Во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное", самого народного проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей", принимают участие почти 200 тыс. мужчин со своими семьями.

В преддверии Дня отца, который в этом году в России отмечается 19 октября, главы семейных команд рассказывают, чему учат младшее поколение, что считают важным передать своим сыновьям и дочерям.

Напомним, Самарская область в топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: 30 семейных команд приглашены от нашего региона.

По информации организаторов, в конкурсе принимают участие почти 200 тыс. мужчин со своими семьями. В большинстве случаев — 47% участвующих в конкурсе отцов воспитывают или вырастили двоих детей, 24% — троих, 7% — четверых. 4% пап воспитывают пять и более детей. Больше всего заявок от отцов в этом году поступило из Санкт-Петербурга — на этот город приходится почти 8% заявок, 6% заявок — от многодетных пап. В топе регионов по многодетности также Москва, Ставропольский край, Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Самые распространенные хобби среди отцов-участников конкурса — это путешествия, туризм и активный отдых. Их отметили почти 42% участников. Еще 29% отцов увлекается рыбалкой и охотой, 21% — спортом и фитнесом.

Прошедшая в полуфинал второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" команда Милинис, Боровиковых живет в Санкт-Петербурге. Папа Михаил — предприниматель, который воспитывает семерых детей. Его главные принципы — сочетать любовь и принятие с соблюдением дисциплины.

"Это необходимо для правильного формирования личности ребенка. Кроме того, я считаю важным, чтобы между родителями и детьми были доверительные отношения, для этого нужно общаться, разговаривать на равных. Как бы ни было сложно, я стараюсь уделять время каждому", — рассказывает папа Михаил.

Его сын Даниил во всем старается быть похожим на отца. Маленькую дочку Ясмину они с супругой стараются учить самостоятельности при принятии решений и умению нести ответственность за свои поступки.

"Еще считаю нужным передать дочке любовь к труду и уважительное отношение к людям. Думаю, что именно умение слушать и слышать других членов команды помогло нам выйти в полуфинал конкурса "Это у нас семейное", — заметил Даниил.

Участники второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Стасюк, Дементьевы, Шипицыны, Грачевы из Кемерово — почетная династия угольщиков со стажем более 200 лет, занесенная в книгу почетных династий Кедровского угольного разреза. Сильная половина команды — это дедушка Григорий Анатольевич, дедушка Алексей Владимирович и папа Станислав, которые уверены, что к процессу воспитания нужно относиться бережно.

Дедушки Григорий Анатольевич и Алексей Владимирович учили и учат детей и внуков справедливости и состраданию, любви к семье, передают им накопленный опыт. Супруги Валерия и Станислав гордятся своими отцами и очень благодарны им за поддержку в ходе дистанционного этапа конкурса: их команда прошла в полуфинал.

"Можно сказать, я многого добилась в жизни благодаря своему папе, он для меня не просто отец, но и наставник, друг, который верил и верит в мой потенциал. Если бы не его помощь при выполнении творческих заданий — он пел, танцевал, читал стихи — выйти в полуфинал конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" было бы намного сложнее", — говорит мама Валерия про папу Григория Анатольевича.

"В моем отце сочетаются все самые лучшие качества. С ним чувствуешь себя в безопасности, его забота проявляется в мелочах: предложенной чашке горячего чая, искреннем интересе к семейным делам, готовности выслушать и понять", — говорит папа Станислав про своего отца Алексея Владимировича.

Самого Станислава считают примером его дети — 18-летняя Арина и 14-летний Дмитрий, ведь от отца они всегда видят любовь и поддержку.

"Мой отец всегда был и остается для меня примером. Именно он вложил в меня такие важные качества, как целеустремленность, упорство, самостоятельность, умение сострадать и никогда не опускать руки, все это очень помогло в конкурсе "Это у нас семейное". Он не критикует мои мечты, а наоборот, подталкивает меня к их осуществлению, вселяя уверенность в собственных силах", — говорит Арина.

"Я невероятно ценю то, что отец научил меня быть ответственным. С самого детства он давал мне поручения, сначала это была помощь по дому, потом — работа на даче, позже — самостоятельные проекты. Он никогда не давил на меня, но всегда подталкивал к развитию и поиску новых возможностей", — подчеркивает Дмитрий.

Семья Макаровых, Савельевых, Панфиловых живет в Екатеринбурге. Мужчины семьи — это дедушка Олег Августович, заслуженный металлург РФ, мастер на все руки, который обожает внуков, увлекается шахматами, аквариумистикой и кулинарией, и папа Дмитрий — многодетный отец, который работает в горной отрасли, а в свободное от работы время строит дом для семьи.

"В нашей семье папа и дедушка — пример силы, мудрости и заботы. Они прекрасные работники, заботливые отцы, которые вкладывают душу в воспитание своих детей и внуков. Наш дедушка — настоящий пример трудолюбия и профессионализма. А муж все свободное время проводит с нашими тремя детьми, и все, что он делает, — во благо семьи", — говорит мама Ольга.

Папа Дмитрий и дедушка Олег Августович считают невероятно важным передать детям и внукам такие ценности, как трудолюбие и профессионализм, любовь к семье, умение создавать и желание учиться. Они благодарны конкурсу "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" за возможность поделиться своим опытом с другими семьями и показать, как важно сохранять семейные традиции и укреплять семейные узы.

"Наши мужчины поддержали идею участвовать в семейном конкурсе, хотя до этого мы таким составом никуда не заявлялись. Они буквально вели нас за собой. Дедушка сам написал песню про Россию, помог нам ее выучить и спеть, подготовил самодельный инвентарь для игры в городки. А нашему папе очень понравилось задание "Арт-вызов", где нужно было повторить картину одного из русских художников, для заданий он выделял время на выходных", — делится мама Ольга.

Семья участников второго сезона самого народного проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Говорун живет в Калуге — колыбели космонавтики. Сильную половину команды представляют папа Антон, инженер-конструктор корпорации "Роскосмос", и дедушка Дмитрий Владимирович — военный, ветеран специальной военной операции, который пошел добровольцем на СВО и получил тяжелое ранение, принимая участие в ожесточенных боях за освобождение Клещеевки.

Папа Антон и дедушка Дмитрий Владимирович уверены, что важно учить детей на собственном примере.

"Детям мы прививаем любовь к спорту, творчеству, говорим, что нужно оставаться честными и справедливыми людьми, любить свою родину и близких людей. Ведь от каждого из нас зависит будущее страны. Вот взять нашего дедушку — обычный человек, который любит историю, увлекается спортом. Но он не побоялся трудностей, пошел защищать нашу страну. Мы очень им гордимся!" — говорит мама Татьяна, супруга Антона.

Команда прошла в полуфинал, по словам Антона, он еще раз убедился, что семья может все, когда она вместе. И постарался донести это до детей — Киры и Марка.

"Благодаря конкурсу "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" мы попробовали себя в новых активностях. Нас даже стали узнавать в городе и появились новые знакомства. Мы были одной командой и прошли в полуфинал! Когда есть поддержка, любое задание по плечу", — добавляет Антон.

Всего в полуфиналы второго сезона конкурса "Это у нас семейное" вышли 1523 команды. Окружные полуфиналы пройдут с ноября 2025 г. по май 2026 года. Всего на участие во втором сезоне самого народного проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы — 60 сертификатов по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 г. конкурс "Это у нас семейное" стал частью национального проекта "Семья".