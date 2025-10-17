До конца года Почта России модернизирует 15 сельских отделений в Самарской области

До конца 2025 г. модернизация почтовых отделений пройдет еще в 15 сельских населенных пунктах Самарской области. Они расположены в Богатовском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Ставропольском, Кошкинском, Клявлинском, Елховском, Волжском, Сергиевском и Хворостянском районах.

В почтовых отделениях обновят внутренние помещения и фасады, системы отопления, установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Во всех модернизированных отделениях будет новая мебель и современная техника.

Во время модернизации Почта особое внимание уделяет развитию безбарьерной среды. Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, расширяют дверные проемы.

Обновленные отделения будут предоставлять клиентам не только почтовые и финансовые услуги. После модернизации сельские жители смогут подтверждать или восстанавливать там учетную запись на портале Госуслуг и самостоятельно проверять показатели здоровья: измерять давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

При этом четыре из 15 модернизируемых почтовых отделений переедут в новые здания: в селах Курумоч, Красное Поселение, Старая Дмитриевка и Новотулка запланирована установка быстровозводимых конструкций. Эта технология позволяет в сжатые сроки строить новые здания. Такие почтовые отделения оборудуют в соответствии с современными стандартами и корпоративным стилем Почты России, они будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, в них установят пандусы и напольные тактильные указатели, информационные вывески с шрифтом Брайля.

Почта России с 2022 г. модернизирует отделения по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии "Единая Россия". За это время в Самарской области было обновлено 57 отделений.