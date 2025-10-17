16+
Общество

До конца года Почта России модернизирует 15 сельских отделений в Самарской области

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
До конца 2025 г. модернизация почтовых отделений пройдет еще в 15 сельских населенных пунктах Самарской области. Они расположены в Богатовском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Ставропольском, Кошкинском, Клявлинском, Елховском, Волжском, Сергиевском и Хворостянском районах.

Фото: УФПС Самарской области

В почтовых отделениях обновят внутренние помещения и фасады, системы отопления, установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Во всех модернизированных отделениях будет новая мебель и современная техника.

Во время модернизации Почта особое внимание уделяет развитию безбарьерной среды. Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, расширяют дверные проемы.

Обновленные отделения будут предоставлять клиентам не только почтовые и финансовые услуги. После модернизации сельские жители смогут подтверждать или восстанавливать там учетную запись на портале Госуслуг и самостоятельно проверять показатели здоровья: измерять давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

При этом четыре из 15 модернизируемых почтовых отделений переедут в новые здания: в селах Курумоч, Красное Поселение, Старая Дмитриевка и Новотулка запланирована установка быстровозводимых конструкций. Эта технология позволяет в сжатые сроки строить новые здания. Такие почтовые отделения оборудуют в соответствии с современными стандартами и корпоративным стилем Почты России, они будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, в них установят пандусы и напольные тактильные указатели, информационные вывески с шрифтом Брайля.

Почта России с 2022 г. модернизирует отделения по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии "Единая Россия". За это время в Самарской области было обновлено 57 отделений. 

Последние комментарии

Лина Тюнина 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

