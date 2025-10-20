В Самарской области выбрали победителя программы "Серебряный старт"

В Самарской области определили победителя регионального этапа федеральной грантовой программы "Серебряный старт", направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста.

Лучшим экспертное жюри признало проект 61-летней жительницы Самары Татьяны Ильиной. Женщина создает яркие и уникальные галстуки-бабочки.

"Столько ценных проектов, за которые я бы отдала свой голос. Не ожидала, что это буду я, очень счастлива! — делится эмоциями победительница проекта. — Это были продуктивные дни, я закрыла "белые пятна" своего бизнес-проекта, многие моменты были мне неизвестны и благодаря программе я получила недостающие знания. После 60 лет жизнь не заканчивается, вырастают крылья, начинаешь по-новому относиться к происходящему и ценить то, что имеешь".

Татьяна Ильина имеет медицинское образование и долгие годы проработала провизором. Любовь к творчеству и рукоделию у нее с детства, и в полной мере проявилась после выхода на пенсию. Мастерица отмечает, что каждое изделие уникально, способно дополнить любой образ и стать средством самовыражения. По словам Татьяны, участие в проекте "Серебряный старт" дало толчок к развитию, впереди много идей по развитию своего маленького бизнеса, и много интересных коллабораций, в том числе с участниками проекта.

Участниками программы стали около 30 жителей региона "серебряного" возраста, они прошли 10-дневный образовательный интенсив по основам предпринимательства, цифровой грамотности, финансовой безопасности, прошли занятия по генерации идей, а также совершили бизнес-экскурсии, где познакомились с успешными предпринимателями региона.

До финала "Серебряного старта" дошли 17 человек, они "упаковали" свои бизнес-проекты и презентовали их экспертной комиссии. Предприимчивые пенсионеры представили много ярких проектов: креативные индустрии, проекты в сфере образования и даже в IT.

"Я занимаюсь проведением праздников, но необычных, а с элементами народного творчества. Это обряды, обычаи, мы также надеваем на торжества национальные костюмы, — рассказывает участница из Тольятти Светлана Балабашина. — Я считаю, что на пенсии жизнь только начинается и проект — тому доказательство! Я узнала много нового, была удивлена такому количеству проектов, это говорит о том, что пенсионеры — работоспособны и мы можем делать хорошие, полезные, социальные дела".

Программа реализуется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика". Региональный этап организуют минэкономразвития Самарской области и региональный центр "Мой бизнес".

"Люди старшего поколения обладают огромным запасом опыта и компетенций. Этот проект позволит раскрыть творческий и предпринимательский потенциал пожилых людей, создать условия для успешного старта собственного дела и внести вклад в экономическое развитие региона", — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Победительница регионального этапа получит грант в размере 150 000 рублей на реализацию своей бизнес-идеи, а также возможность поучаствовать в федеральном финале, где поборется уже за 500 000 рублей.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство "Мой бизнес". Грантодатели: Благотворительный фонд Х5 "Выручаем", Фонд "Наше будущее", Ozon. Генеральный партнер: Авито Путешествия. Банк-партнер: Альфа-банк. Партнер: Фонд "Форар". Продуктовый партнер: бухгалтерия для бизнеса "Мое дело". Информационные партнеры: Объясняем.рф, "ФедералПресс", Добро.рф, Союз пенсионеров России, 7Дней.ru.