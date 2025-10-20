16+
Общество

В Куйбышевском районе планируют построить новую развязку

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Власти Самары рассматривают возможность организации кольцевого движения на перекрестке Саратовского переулка и ул. Хасановской, сообщает мэрия города. Такую инициативу рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения. Необходимость появления новой развязки обусловлена увеличением автомобильного трафика на данном участке.

"Одна из основных проблем Куйбышевского района — нехватка транспортных развязок. Постепенно решаем этот вопрос, ряд дорожных проектов уже в работе. Теперь перед градостроителями и дорожниками стоит задача рассмотреть возможность и объемы работ по прокладке качественной дороги по ул. Воинской в месте пересечения Гаражного проезда и Долотного переулка. В этом году там уже отремонтирован Гаражный проезд от ул. Хасановской до переулка Долотного", — отметил глава города Самара Иван Носков.

Как отметил глава Куйбышевского района Георгий Выводцев, с просьбой отремонтировать улицу Воинскую неоднократно обращались жители.

"На кольцевой развязке улиц Осетинской, Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе регулярно образуются заторы из-за интенсивного автомобильного трафика. А проезжая часть по ул. Воинской имеет потенциально высокий транзитный трафик, сюда выходят 11 линий частного сектора, где располагается порядка 400 домовладений. Также и жители Южного города, минуя этот перекресток, смогут быстрее добираться до предприятий, где многие из них работают", — сказал глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.

По поручению главы города Ивана Носкова профильные департаменты выполнят проектирование новой дороги по ул. Воинской с обустройством тротуаров и системы освещения. 

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

