В Куйбышевском районе планируют построить новую развязку

Власти Самары рассматривают возможность организации кольцевого движения на перекрестке Саратовского переулка и ул. Хасановской, сообщает мэрия города. Такую инициативу рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения. Необходимость появления новой развязки обусловлена увеличением автомобильного трафика на данном участке.
"Одна из основных проблем Куйбышевского района — нехватка транспортных развязок. Постепенно решаем этот вопрос, ряд дорожных проектов уже в работе. Теперь перед градостроителями и дорожниками стоит задача рассмотреть возможность и объемы работ по прокладке качественной дороги по ул. Воинской в месте пересечения Гаражного проезда и Долотного переулка. В этом году там уже отремонтирован Гаражный проезд от ул. Хасановской до переулка Долотного", — отметил глава города Самара Иван Носков.
Как отметил глава Куйбышевского района Георгий Выводцев, с просьбой отремонтировать улицу Воинскую неоднократно обращались жители.
"На кольцевой развязке улиц Осетинской, Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе регулярно образуются заторы из-за интенсивного автомобильного трафика. А проезжая часть по ул. Воинской имеет потенциально высокий транзитный трафик, сюда выходят 11 линий частного сектора, где располагается порядка 400 домовладений. Также и жители Южного города, минуя этот перекресток, смогут быстрее добираться до предприятий, где многие из них работают", — сказал глава Куйбышевского района Самары Георгий Выводцев.
По поручению главы города Ивана Носкова профильные департаменты выполнят проектирование новой дороги по ул. Воинской с обустройством тротуаров и системы освещения.
