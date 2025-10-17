16+
Общество

Иван Носков: "Главное для молодых "звездочек" — не растерять запал, не сдаваться и идти к победе"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Глава Самары Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной. В начале октября под руководством заслуженного тренера России Анны Сараевой она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии, среди юниорок (до 20 лет) в весовой категории 72 кг и стала чемпионкой мира.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Очень интересная встреча! Так всегда бывает, если люди искренне увлечены своим делом и знают вкус достижений и побед. У Анны много действительно талантливых спортсменок, и это уже не первая золотая медаль в ее тренерской карьере. Главное для молодых "звездочек" — не растерять запал, не сдаваться и идти к победе!" — отметил глава города Самара Иван Носков.

Всего в соревнованиях, которые проходили с 30 сентября по 6 октября, принял участие 371 спортсмен из 34 стран мира, было разыграно 37 комплектов наград.

"Мы узнали о возможности участия Полины в Первенстве мира буквально за неделю до соревнований. Было много организационных вопросов. Решающая схватка оказалась по-настоящему напряженной. Были своего рода качели: сначала вела встречу Полина, затем она стала проигрывать. За 13 секунд до конца встречи она собралась и получила оценку 1 балл, которая стала решающей. Полина сделала все четко и заслуженно забрала это золото. Эта медаль для нас особенная!" — отметила заслуженный тренер России, депутат Думы города Самара Анна Сараева.

В настоящее время Полина является студенткой первого курса Самарского государственного экономического университета по специальности "Финансы и учет". Она планирует продолжать спортивную карьеру и стремится к участию в Олимпийских играх. Прошедшие соревнования, по ее словам, стали важным шагом на пути к взрослому спорту.

"Мне нравится соревновательный процесс и возможность видеть результат своей работы. Самбо занимаюсь около 10 лет, в феврале этого года заняла тертье место на Первенстве России. Горжусь тем, что мне удалось принести своей стране и городу золотую медаль! Благодарю всех, кто верил в меня и поддерживал: моего тренера Анну Александровну и особенно мою маму, которая за считанные дни смогла сделать невозможное, чтобы отправить меня на эти соревнования в Индонезию", — поделилась спортсменка из Самары, чемпионка мира Полина Ерькина.

Также в октябре еще один самарец, 16-летний воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 7 Артем Сенчев стал серебряным призером Первенства мира по тхэквондо ИТФ 2025, которое проходило в Италии, одержав пять побед над соперниками из Туркменистана, Казахстана, Греции, Беларуси и Узбекистана.

