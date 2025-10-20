Стало известно, когда Волга покроется льдом

Приволжское УГМС опубликовало прогноз установления ледостава на реках в Самарской области в 2025 году. По словам синоптиков, процесс начнется уже в ноябре.

"Появление льда на малых реках возможно во второй декаде ноября, а устойчивый ледостав — в третьей декаде ноября", — указано в прогнозе.

Что касается Волги, то на Куйбышевском водохранилище (в районе Тольятти и Жигулевска) установление ледостава ожидается в первой — начале второй декады декабря, на Саратовском (в районе Самары и Сызрани) — во второй — начале третьей декады декабря.

Также синоптики дали прогноз погоды на зиму в Самарской области. Без аномалий не обойдется.