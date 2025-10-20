Стало известно, когда Волга покроется льдом

Приволжское УГМС опубликовало прогноз установления ледостава на реках в Самарской области в 2025 году. По словам синоптиков, процесс начнется уже в ноябре.
"Появление льда на малых реках возможно во второй декаде ноября, а устойчивый ледостав — в третьей декаде ноября", — указано в прогнозе.
Что касается Волги, то на Куйбышевском водохранилище (в районе Тольятти и Жигулевска) установление ледостава ожидается в первой — начале второй декады декабря, на Саратовском (в районе Самары и Сызрани) — во второй — начале третьей декады декабря.
Также синоптики дали прогноз погоды на зиму в Самарской области. Без аномалий не обойдется.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно