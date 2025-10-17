С 17 октября в Самаре ограничат движение по ул. Ново-Садовой

В пятницу, 17 октября, с 22:00 в Самаре по ул. Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспортных средств в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях.

Ограничение движения будет введено в районе дома № 325 по двум полосам автомобильной дороги по направлению "из города" (ориентир — пересечение с ул. Ново-Вокзальной) и будет действовать до 23 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.