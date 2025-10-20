16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Куйбышевский НПЗ занял семь призовых мест в конкурсе на высокую социальную эффективность В Самарской области опровергли информацию о сокращении выплат беременным студенткам Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика В Самарской области помогают оборудовать рабочие места для людей с инвалидностью Уволенные беременные женщины могут оформить пособие в отделении СФР по Самарской области

Соцподдержка Общество

Куйбышевский НПЗ занял семь призовых мест в конкурсе на высокую социальную эффективность

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Куйбышевский НПЗ получил семь призовых мест в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности-2025".

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В юбилейный год коллектив завода стал абсолютным победителем в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", "За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы" и "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

Высокой оценки в последней номинации предприятие удостоилось за целенаправленную работу по пропаганде здорового образа жизни. Каждый второй сотрудник КНПЗ принимает участие в соревнованиях и оздоровительных мероприятиях. Для заводчан оборудован спортивный зал, работают бесплатные секции хоккея, футбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, пилатеса, занятия в которых проводят сертифицированные инструкторы. Ежегодно проходит общезаводская спартакиада по 14 видам спорта.

Работники КНПЗ — постоянные участники и призёры Зимних и Летних игр ПАО "НК "Роснефть". В этом году сборная КНПЗ стала серебряным призёром зонального этапа XX Летних спортивных игр "Роснефти".

Неоднократно заводская команда становилась чемпионом фестиваля ГТО среди трудовых коллективов Самарской области. Спортсмены КНПЗ — победители и призёры областных, всероссийских и международных соревнований, марафонов, забегов и велопробегов.

Второе место предприятие получило в номинациях "За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы", "За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы" и "За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий".

Куйбышевский НПЗ — один из крупнейших благотворителей Самарской области. Ежегодно предприятие реализует более 20 проектов, оказывая помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации — ветеранам, детям из малообеспеченных семей, приютам для животных. Сотни неравнодушных заводчан принимают участие в волонтёрском движении завода, год от года расширяя список добрых дел.

Третье место Куйбышевскому НПЗ присуждено в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2