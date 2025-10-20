Куйбышевский НПЗ занял семь призовых мест в конкурсе на высокую социальную эффективность

Куйбышевский НПЗ получил семь призовых мест в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности-2025".

В юбилейный год коллектив завода стал абсолютным победителем в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы", "За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы" и "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

Высокой оценки в последней номинации предприятие удостоилось за целенаправленную работу по пропаганде здорового образа жизни. Каждый второй сотрудник КНПЗ принимает участие в соревнованиях и оздоровительных мероприятиях. Для заводчан оборудован спортивный зал, работают бесплатные секции хоккея, футбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, пилатеса, занятия в которых проводят сертифицированные инструкторы. Ежегодно проходит общезаводская спартакиада по 14 видам спорта.

Работники КНПЗ — постоянные участники и призёры Зимних и Летних игр ПАО "НК "Роснефть". В этом году сборная КНПЗ стала серебряным призёром зонального этапа XX Летних спортивных игр "Роснефти".

Неоднократно заводская команда становилась чемпионом фестиваля ГТО среди трудовых коллективов Самарской области. Спортсмены КНПЗ — победители и призёры областных, всероссийских и международных соревнований, марафонов, забегов и велопробегов.

Второе место предприятие получило в номинациях "За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы", "За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы" и "За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий".

Куйбышевский НПЗ — один из крупнейших благотворителей Самарской области. Ежегодно предприятие реализует более 20 проектов, оказывая помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации — ветеранам, детям из малообеспеченных семей, приютам для животных. Сотни неравнодушных заводчан принимают участие в волонтёрском движении завода, год от года расширяя список добрых дел.

Третье место Куйбышевскому НПЗ присуждено в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".