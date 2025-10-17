Участники "Школы героев" осваивали мастерство управления на Куйбышевской железной дороге

Участники второго потока региональной программы "Школа героев" приняли участие в мастерской управления предприятием, организованной на Куйбышевской железной дороге. Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.
В рамках мастерской участники программы посетили Диспетчерский центр управления перевозками Куйбышевской магистрали, где ознакомились с принципами оперативного управления и координации сложной транспортной инфраструктуры. Особый интерес вызвала региональная площадка "Трансфер инноваций", демонстрирующая современные разработки и решения, внедряемые на железной дороге.
С курсантами "Школы героев" встретились заместитель начальника Куйбышевской дороги по территориальному управлению Владимир Викулин и заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской дороги Светлана Кишкина. В ходе встречи обсуждались вопросы эффективного управления, внедрения инноваций и развития кадрового потенциала.
Среди участников мастерской — бывший заместитель командира добровольческого батальона "Барс" в составе 15-й Александрийской мотострелковой бригады гвардии лейтенант Александр Семенов.
"Увидел, как изнутри управляется такая глобальная корпорация, как РЖД. Для меня это было полезно. Я прохожу практику в администрации Самары, хотел бы после окончания "Школы героев" продолжить свою работу в системе муниципальной службы", — поделился ветеран СВО.
Программа "Школа героев" инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы "Время героев". Цель программы — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров, способных эффективно решать задачи развития региона. В рамках обучения курсанты осваивают ключевые компетенции в области менеджмента, финансовой грамотности и ораторского искусства.
В настоящее время участники "Школы героев" проходят стажировку, в рамках которой они разрабатывают дорожные карты реализации собственных проектов. Эти проекты станут их выпускными работами и будут представлены по завершении обучения в мае следующего года.
Мастерская на Куйбышевской железной дороге стала важным этапом в подготовке курсантов, предоставив им возможность перенять опыт у профессионалов.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно