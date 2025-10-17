Участники "Школы героев" осваивали мастерство управления на Куйбышевской железной дороге

Участники второго потока региональной программы "Школа героев" приняли участие в мастерской управления предприятием, организованной на Куйбышевской железной дороге. Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.

В рамках мастерской участники программы посетили Диспетчерский центр управления перевозками Куйбышевской магистрали, где ознакомились с принципами оперативного управления и координации сложной транспортной инфраструктуры. Особый интерес вызвала региональная площадка "Трансфер инноваций", демонстрирующая современные разработки и решения, внедряемые на железной дороге.

С курсантами "Школы героев" встретились заместитель начальника Куйбышевской дороги по территориальному управлению Владимир Викулин и заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской дороги Светлана Кишкина. В ходе встречи обсуждались вопросы эффективного управления, внедрения инноваций и развития кадрового потенциала.

Среди участников мастерской — бывший заместитель командира добровольческого батальона "Барс" в составе 15-й Александрийской мотострелковой бригады гвардии лейтенант Александр Семенов.

"Увидел, как изнутри управляется такая глобальная корпорация, как РЖД. Для меня это было полезно. Я прохожу практику в администрации Самары, хотел бы после окончания "Школы героев" продолжить свою работу в системе муниципальной службы", — поделился ветеран СВО.

Программа "Школа героев" инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы "Время героев". Цель программы — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров, способных эффективно решать задачи развития региона. В рамках обучения курсанты осваивают ключевые компетенции в области менеджмента, финансовой грамотности и ораторского искусства.

В настоящее время участники "Школы героев" проходят стажировку, в рамках которой они разрабатывают дорожные карты реализации собственных проектов. Эти проекты станут их выпускными работами и будут представлены по завершении обучения в мае следующего года.

Мастерская на Куйбышевской железной дороге стала важным этапом в подготовке курсантов, предоставив им возможность перенять опыт у профессионалов.



