Общество

Участники "Школы героев" осваивали мастерство управления на Куйбышевской железной дороге

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участники второго потока региональной программы "Школа героев" приняли участие в мастерской управления предприятием, организованной на Куйбышевской железной дороге. Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

В рамках мастерской участники программы посетили Диспетчерский центр управления перевозками Куйбышевской магистрали, где ознакомились с принципами оперативного управления и координации сложной транспортной инфраструктуры. Особый интерес вызвала региональная площадка "Трансфер инноваций", демонстрирующая современные разработки и решения, внедряемые на железной дороге.

С курсантами "Школы героев" встретились заместитель начальника Куйбышевской дороги по территориальному управлению Владимир Викулин и заместитель начальника службы управления персоналом Куйбышевской дороги Светлана Кишкина. В ходе встречи обсуждались вопросы эффективного управления, внедрения инноваций и развития кадрового потенциала.

Среди участников мастерской — бывший заместитель командира добровольческого батальона "Барс" в составе 15-й Александрийской мотострелковой бригады гвардии лейтенант Александр Семенов.

"Увидел, как изнутри управляется такая глобальная корпорация, как РЖД. Для меня это было полезно. Я прохожу практику в администрации Самары, хотел бы после окончания "Школы героев" продолжить свою работу в системе муниципальной службы", — поделился ветеран СВО.

Программа "Школа героев" инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы "Время героев". Цель программы — подготовка высококвалифицированных управленческих кадров, способных эффективно решать задачи развития региона. В рамках обучения курсанты осваивают ключевые компетенции в области менеджмента, финансовой грамотности и ораторского искусства.

В настоящее время участники "Школы героев" проходят стажировку, в рамках которой они разрабатывают дорожные карты реализации собственных проектов. Эти проекты станут их выпускными работами и будут представлены по завершении обучения в мае следующего года.

Мастерская на Куйбышевской железной дороге стала важным этапом в подготовке курсантов, предоставив им возможность перенять опыт у профессионалов.

Последние комментарии

Лина Тюнина 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

