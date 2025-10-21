Названа причина образования колейности на Московском шоссе

Стали известны подробности судебного процесса между региональным минтрансом и ООО "ДСК ТрансСтрой" (бывший "Самаратрансстрой"). Предметом разбирательства были колеи на Московском шоссе в Самаре.

Речь идет об участке от проспекта Кирова до выезда из города. Компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако уже через несколько лет на ней образовались достаточно глубокие колеи.

В 2022 году минтранс подал в суд на подрядчика, потребовав обязать его отремонтировать дорогу за свой счет. По делу провели экспертизу. Как указано в материалах суда, результаты были в кон ответчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Затем она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа, и он постановил направить дело на новое рассмотрение и провести повторную экспертизу.

Пока проходило исследование, областные власти приняли решение организовать ремонт данного участка Московского шоссе. Контракт стоимостью 1,2 млрд рублей заключили с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН", строившим платную трассу "Обход Тольятти". Но затраты на устранение колейности минтранс оценил только в 111,25 млн рублей. Эту сумму ведомство и попросило взыскать с "Самаратрансстроя".

Суд вынес решение в октябре, отказав в удовлетворении требований минтранса. Основанием стали результаты экспертизы.

Согласно материалам дела, специалист пришел к выводу, что колейность Московского шоссе не относится к недостатку выполненных работ, подлежащему устранению в рамках гарантийных обязательств, а носит эксплуатационный характер, так как возникла из-за некорректной технической эксплуатации. Среди причин появления неровностей были названы:

сложившийся скоростной режим, когда "светофоры работают локально в заданном постоянном режиме, не реагируют на сложившуюся ситуацию движения автотранспорта";

отсутствие "зеленой волны", при которой исключаются постоянные длинные пробки за счет работы системы, обеспечивающей наиболее рациональное время цикла работы светофоров".

"При сложившейся высокой интенсивности стало нормой быстрый набор скорости автотранспортом для проезда через светофор и последующая его резкая остановка (торможение). Это привело к быстрому повышенному истиранию асфальтобетонного покрытия и колее", — следует из заявления эксперта в суде.

Также причинами образования колеи на Московском шоссе были названы динамическая нагрузка транспорта и отсутствие технического содержания системы ливневой канализации. По словам эксперта, на момент осмотра ливневка находилась в неработоспособном (аварийном) состоянии и продолжала эксплуатироваться.