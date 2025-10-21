Названа причина образования колейности на Московском шоссе

Стали известны подробности судебного процесса между региональным минтрансом и ООО "ДСК ТрансСтрой" (бывший "Самаратрансстрой"). Предметом разбирательства были колеи на Московском шоссе в Самаре.
Речь идет об участке от проспекта Кирова до выезда из города. Компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако уже через несколько лет на ней образовались достаточно глубокие колеи.
В 2022 году минтранс подал в суд на подрядчика, потребовав обязать его отремонтировать дорогу за свой счет. По делу провели экспертизу. Как указано в материалах суда, результаты были в кон ответчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.
Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.
В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Затем она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа, и он постановил направить дело на новое рассмотрение и провести повторную экспертизу.
Пока проходило исследование, областные власти приняли решение организовать ремонт данного участка Московского шоссе. Контракт стоимостью 1,2 млрд рублей заключили с АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН", строившим платную трассу "Обход Тольятти". Но затраты на устранение колейности минтранс оценил только в 111,25 млн рублей. Эту сумму ведомство и попросило взыскать с "Самаратрансстроя".
Суд вынес решение в октябре, отказав в удовлетворении требований минтранса. Основанием стали результаты экспертизы.
Согласно материалам дела, специалист пришел к выводу, что колейность Московского шоссе не относится к недостатку выполненных работ, подлежащему устранению в рамках гарантийных обязательств, а носит эксплуатационный характер, так как возникла из-за некорректной технической эксплуатации. Среди причин появления неровностей были названы:
- сложившийся скоростной режим, когда "светофоры работают локально в заданном постоянном режиме, не реагируют на сложившуюся ситуацию движения автотранспорта";
- отсутствие "зеленой волны", при которой исключаются постоянные длинные пробки за счет работы системы, обеспечивающей наиболее рациональное время цикла работы светофоров".
"Зеленая волна" — автоматическая система светофорного регулирования. Принцип действия: между рядом светофоров устанавливается связь, которая включает зеленые сигналы к моментам подхода компактных групп транспортных средств. На всех перекрестках задается один и тот же цикл (как правило, в пределах 45–80 секунд). Это позволяет повысить скорость движения по магистрали.
"При сложившейся высокой интенсивности стало нормой быстрый набор скорости автотранспортом для проезда через светофор и последующая его резкая остановка (торможение). Это привело к быстрому повышенному истиранию асфальтобетонного покрытия и колее", — следует из заявления эксперта в суде.
Также причинами образования колеи на Московском шоссе были названы динамическая нагрузка транспорта и отсутствие технического содержания системы ливневой канализации. По словам эксперта, на момент осмотра ливневка находилась в неработоспособном (аварийном) состоянии и продолжала эксплуатироваться.
ООО "ДСК Трансстрой" принадлежит депутату Самарской губернской думы Андрею Мурзову. Генеральным директором является Сергей Сурков. Компания — самарская, и жителям она была известна как "Самарастрансстрой". Переименование произошло в феврале 2025 года. Это один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, который построил развязку на Ново-Садовой, мост через реку Сок, вторую очередь Фрунзенского моста, сейчас в работе — магистраль Центральная. Также компания отремонтировала немало региональных трасс по заказу минтранса: всего насчитывается 98 госконтрактов на сумму 55 млрд рублей. В 2025 году "ДСК Трансстрой" выиграл контракты на строительство дублера Московского шоссе в Самаре и капремонт Обводного шоссе в Тольятти.