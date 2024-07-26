Суд предписал провести повторную экспертизу Московского шоссе в Самаре

Стали известны подробности решения Арбитражного суда Поволжского округа по делу о колеях на Московском шоссе в Самаре. Он предписал провести повторную или дополнительную экспертизу дороги.

Процесс начался в 2022 году. Минтранс попросил суд обязать "Самаратрансстрой" устранить колейность на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть" (находится на выезде из города) по гарантии в срок до 1 июля 2022 года. Ведь именно эта компания проводила реконструкцию дороги в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Во время рассмотрения иска была назначена экспертиза. Как указано в материалах дела, результаты первой были в кон подрядчику. Эксперт пришел к выводу, что колеи на Московском шоссе образовались не из-за недостатков работ, проведенных "Самаратрансстроем", а из-за "чрезвычайно высокой интенсивности движения" (по дороге проезжают 107143 автомобиля в сутки). По его словам, при таких условиях гарантия должна была составлять два года, а не пять лет.

Однако региональный арбитраж не принял выводы эксперта, объяснив это тем, что тот вышел за рамки своей специальности, дав оценку обстоятельствам заключения контракта и действиям сторон. Зато учел те факты, что "Самаратрансстрой" при заключении контрактов не возражал против установленных сроков гарантии и осознанно принял на себя риски. Заявления о ненадлежащей эксплуатации Московского шоссе, судя по материалам дела, сочли недоказанными.

В результате суд обязал "Самаратрансстрой" устранить колейность дороги. Компания обжаловала это решение, но вновь проиграла. Она подала кассационную жалобу в арбитражный суд Поволжского округа. И вот что он постановил: "Кассационную жалобу удовлетворить. Направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Самарской области".

Согласно постановлению, коллегия судей приняла такое решение, так как сочла, что региональный арбитраж и апелляционная инстанция должны были назначить дополнительную или повторную экспертизу, если результаты выполненной сочли сомнительными.

"Выводы судов о том, что выявленные недостатки спорного участка автомобильной дороги подпадают под гарантийные обязательства подрядчика, являются преждевременными. Суды фактически оставили без внимания обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения спора", — объяснили в суде.

Дело уже направил на повторное рассмотрение в арбитражный суд Самарской области. По всей видимости, ему предстоит назначить новую экспертизу для оценки состояния дороги и причин образования колейности.