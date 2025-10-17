В Самаре девять лет не могут снести расселенный дом

Прокуратура Кировского района Самары через суд добивается сноса аварийного дома.

Дом № 8, литера В на ул. Олимпийской признали аварийным и подлежащим сносу в июле 2016 года. Жильцов расселили, но к сносу городской департамент управления имуществом так и не приступил.

В итоге прокуратура подала в суд иск с требованием обязать ДУИ снести здание, суд с мнением надзорного ведомства согласился.