16+
Спорт

Волонтерский центр форума "Россия — спортивная держава" презентовал фирменную экипировку волонтеров

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре представили фирменную экипировку волонтеров XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтеров форума "Россия - спортивная держава"

Основой концепции формы стал слоган форума — "Арена идей. Площадка возможностей". Он отражает суть события, которое объединит спортсменов и экспертов, жителей для обсуждения будущего спорта, не только в нашей стране, но и во всем мире. Цвета формы сочетаются с общей стилистикой форума и призваны выделять волонтеров — для наиболее удобного взаимодействия с ними.

Форма включает в себя элементы одежды, которые позволяют выполнять волонтерам разные функции в разных погодных условиях. Напомним, что волонтеры будут помогать по 15 функциональным направлениям, которые предполагают как нахождение в помещении, так и деятельность на свежем воздухе. Поэтому экипировку сделали теплой и практичной, с продуманными деталями и комфортным кроем. В коллекцию вошли поло, свитшот, куртка, шапка, термос и рюкзак.

"Нам было важно, чтобы форма не только выглядела современно, но и помогала волонтерам чувствовать себя уверенно, а также была удобной для выполнения различных функций. Тысяча волонтеров появятся на ключевых площадках форума, в аэропорту, на вокзалах и в гостиницах. Они станут настоящим лицом форума — энергичными, отзывчивыми и готовыми помочь каждому гостю", — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Международного форума "Россия — спортивная держава" Юлия Рябева.

Экипировку получат все участники волонтерского корпуса. Для них это не просто форма, а знак принадлежности к событию международного уровня.

Всего на площадках Самары и Тольятти будет задействовано 1 000 волонтеров. Корпус формируется по двум направлениям: волонтеры организационного комитета и волонтеры города-организатора. Первые будут работать на площадках форума, вторые — помогать сориентироваться в городе, консультировать на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и на объектах спортивной программы. Первые смены начались уже 18 октября.

XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Форум проводится по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области.

