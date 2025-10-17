Самарцев приглашают к участию в X международной акции "Большой этнографический диктант"

С 1 по 8 ноября состоится юбилейная X всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант". В этом году акция включена в программу мероприятий международного фестиваля "Народы России и СНГ", проводимого по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина.
"Большой этнографический диктант" — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности — знаний о традициях, языках, истории и культуре народов, живущих в нашей стране.
Задания диктанта подготовлены в виде теста и включают 30 вопросов. На выполнение отводится 45 минут, максимальная сумма баллов — 100.
Для того чтобы стать участником диктанта, необходимо зайти на сайт на сайт miretno.ru с 1 по 8 ноября, нажать на кнопку "Пройти диктант", заполнить контактные данные, ответить на вопросы и получить сертификат участника.
Результаты акции будут подведены в День Конституции Российской Федерации 12 декабря.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.