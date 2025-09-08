16+
Общество

"Школа героев": подведены итоги первой стажировки второго потока

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском филиале Президентской Академии команда Таволги провела встречу участников второго потока программы "Школа героев", их наставников (вице-губернаторов, региональных министров, депутатов и глав муниципалитетов) и доверенных лиц. Встреча была посвящена подведению итогов первой стажировки.

Фото: АНОО ДПО "Таволга"

"Школа героев" — региональный проект, инициированный губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжении президентской программы "Время героев", направленный на подготовку перспективных управленческих кадров для региона.

В ходе первой стажировки участники получили практический опыт и смогли конкретизировать темы проектов, над которыми будут работать в дальнейшем.

"Это такой своего рода первый этап знакомства с наставниками, первый для них опыт работы в органах власти, в органах местного самоуправления. Пообщавшись с участниками, пообщавшись с доверенными лицами, мы видим, что контакт установлен, и мы можем рассчитывать на то, что дальнейшие стажировки и образовательный процесс пойдёт так, как мы задумывали", — уверен врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов.

Проект одного из героев — Ивана Сагина — сформировался после обсуждений с его наставником — депутатом Самарской губернской думы Романом Балтером.

"Когда у нас прошла первая встреча, мы обсуждали много идей и много планов, которые были у Ивана. И в результате нескольких встреч мы остановились на одном из проектов. Он связан с ребятами-участниками СВО. И я считаю, что этот проект станет большим подспорьем для социальной адаптации этих ребят в нашем регионе", — отметил депутат.

Стажировки участников "Школы героев" проходят и в муниципальных администрациях. В Тольятти оба потока "Школы героев" успели поработать в подразделениях мэрии.

"Я уже второй раз участвую в этом проекте и отмечу — ребята живые, они интересуются. Это прямо видно в глазах. Желание помочь, желание быть полезным сегодня обществу, людям, городскому округу, администрации. Не оставаться в стороне и принести только пользу", — подчеркивает доверенное лицо наставника, заместитель руководителя департамента общественной безопасности и противодействия коррупции администрации Тольятти Антон Бондаренко.

Программа "Школа героев" включает в себя еще три стажировки, а также интенсивный теоретический и практический курс, включающий мастерскую коммуникаций, управленческий минимум и другие необходимые компетенции.

Важным этапом мероприятия стала стратегическая сессия, посвященная формированию HR-бренда Самарской области в рамках стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года.

Участники, разделившись на команды, разработали образ будущего региона и предложили шаги для его достижения, в том числе — реализацию собственных проектных инициатив.

