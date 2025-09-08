В начале недели в Самарской области ожидается теплая погода без осадков

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам в ближайшие дни, с 8 по 10 сентября.
В понедельник, 8 сентября, в Самаре установится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 5…10 м/с. Температура воздуха +22…+24 °C.
Во вторник, 9 числа, в регионе по-прежнему прогнозируется переменная облачность. Ветер северный, северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °C, днем +16…+21 °C.
10 сентября в Самарской области будет облачно. Ветер не изменит скорости и направления. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +5 до +10 °C. Днем воздух прогреется до +16…+21 °C.
