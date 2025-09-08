16+
Общество

Самарский ветеран СВО Андрей Растегаев представит регион в финале всероссийского конкурса наставников

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участник второго потока кадровой программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжении президентской — "Время героев", ветеран СВО, кавалер ордена Мужества Андрей Растегаев успешно прошел конкурсные испытания и вышел в финал всероссийского конкурса "Быть, а не казаться" в номинации "Свой наставник".

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодежи

Всего в этом году заявки на конкурс подали 70 тысяч человек из всех регионов России. 400 — вышли в финал. В их числе и Андрей Растегаев. В финале герой поделится своим опытом работы с ветеранами и молодежью.

"Для меня большая честь представлять наш регион — Самарскую область на столь важном мероприятии. А также огромная ответственность, так как результатом будет разработка методики по работе ветеранов СВО с детьми, а это очень важная и ответственная миссия, поскольку сохранение исторической памяти является приоритетной задачей при работе с молодежью в свете информационных войн Запада", — поделился Андрей Растегаев.

Андрей Растегаев — офицер МВД, в 2022 году ушел добровольцем на СВО в штурмовой отряд специального назначения "БАРС-6", где прошел путь от снайпера до начальника штаба. Сегодня является активным участником патриотических мероприятий Самарского филиала фонда "Защитники Отечества", а также членом Ассоциации ветеранов СВО и всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Андрей — участник конкурсов "Лидеры России", "Россия страна возможностей", "Сенеж", "Время героев". Ветеран проводит уроки мужества в образовательных учреждениях региона. Является ведущим совместной с самарским филиалом Фонда передачи "Возвращение СВОих" на радио КП-Самара. Фонд "Защитники Отечества" оказывает ветерану всестороннюю поддержку, включая решение вопросов юридической и медицинской помощи.

Опыт ветеранов СВО сегодня бесценен в деле воспитания подрастающего поколения. Участниками новой номинации "СВОй наставник" в этом году стали 158 бойцов спецоперации.

"Наши полуфиналисты — это цвет воинского духа и педагогической доблести России, — подчёркивает директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова, — мы ценим, что в этом году с нами так много участников СВО, среди которых 48 кавалеров ордена Мужества, 9 обладателей Георгиевских крестов и 42 награждённых медалью "За отвагу"! Это те, кто прошёл СВО, и делятся историями своих подвигов с молодёжью в тылу. Мы верим в скорую Победу. И когда она наступит, именно наставникам предстоит вести за собой поколение победителей, помочь осмыслить подвиг, залечить раны и строить будущее. Наш конкурс подтверждает: Россия богата наставниками, чей выбор — "гореть звездой" — не слова, а реальность".

Всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться" проводится с 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Организатор конкурса — ФГБУ "Роспатриотцентр" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Целью конкурса является развитие наставничества в области гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

400 финалистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам полуфиналов, встретятся в октябре этого года в Казани и поборются за звание победителей конкурса. Лучших наставников страны ждёт углубленная образовательная программа, прикладные мастер-классы от экспертов и вдохновляющие встречи с известными личностями, а также возможность внедрить и тиражировать лучшие практики на региональном и федеральном уровнях.

100 лучших наставников страны, которые одержат победу в конкурсе, войдут в кадровый резерв молодежной политики и получат поддержку для реализации общественно полезных инициатив.

