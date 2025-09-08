В Самаре состоится фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области"

С 17 по 19 октября в торговом центре "Гудок" в Самаре состоится главное событие индустрии моды региона — IV Самарский губернский маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Организатором мероприятия является правительство Самарской области в лице министерства промышленности и торговли региона.

"Территория моды. Сделано в Самарской области" — это уникальная платформа для продвижения и поддержки местных брендов и производителей одежды, обуви, аксессуаров и других товаров легкой промышленности. Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

Ежегодно маркет-фестиваль собирает на своей площадке порядка 150 участников и более 25 тыс. человек. Среди них — крупные и малосерийные производства одежды, обуви и аксессуаров, дизайнерские бренды и ателье, самозанятые дизайнеры, производители изделий для Специальной военной операции. Активное участие принимают представители локального ритейла, стилисты, модельные агентства.

"Российская индустрия моды переживает ренессанс из-за растущего интереса к уникальным локальным брендам. Правительство Самарской области с февраля 2022 года активно поддерживает региональных производителей, что способствует увеличению спроса и продаж. Ежегодный фестиваль моды помогает предпринимателям и дизайнерам демонстрировать продукцию и обмениваться опытом. Успехи делегации "Территории моды" на федеральных мероприятиях подчеркивают мастерство местных брендов, укрепляя имидж Самарской области как территории моды", — говорит член Союза дизайнеров России, эксперт индустрии моды Мария Казак.

В 2025 г. на фестивале пройдет выставка-продажа самарских брендов и выставка народных промыслов в рамках "Всероссийской ярмарки", состоятся показы коллекций, а также образовательные мероприятия с экспертами индустрии.

Совершенствование системы поддержки регионального бизнеса — одна из задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области" способствует развитию креативных индустрий региона, повышению престижа индустрии моды и рабочих профессий, а также увеличению туристической привлекательности Самарской области.

"Для Самарской области развитие легкой промышленности — один из ключевых приоритетов, и фестиваль "Территория моды" является стратегически важным инструментом поддержки. Мы гордимся нашими производителями и уверены, что, укрепляя их позиции, фестиваль внесет значительный вклад в развитие дизайнерских школ, малого и среднего бизнеса в регионе", — отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Прием заявок для участников индустрии моды в IV Самарском губернском маркет-фестивале "Территория моды. Сделано в Самарской области" уже стартовал.

Форма заявки доступна по ссылке. Подробности участия можно уточнить по телефону (846) 214-78-91 или электронной почте RuzanovaEV@samregion.ru.

"Территория моды" является зарегистрированным товарным знаком, правообладателем которого выступает министерство промышлености и торговли Самарской области.