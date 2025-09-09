16+
Туризм Общество

Россияне стали больше путешествовать на поездах и авто

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В этом году россияне стали чаще выбирать наземный транспорт для путешествий по стране. За лето пользовательский интернет-трафик на федеральных автотрассах больше всего вырос на востоке страны — до 21%. В то же время среди железнодорожных маршрутов резкий рост демонстрирует Дагестан, куда было продано в два раза больше билетов, чем в сезон 2024 года. Об этом свидетельствует совместное исследование МегаФона и сервиса путешествий Туту.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

По данным big data МегаФона, этим летом среди ключевых автодорог страны наибольший рост пользовательского интернет-трафика показало восточное направление. Абоненты на автотрассе "Амур" (Чита — Хабаровск) увеличили передачу данных на 21%. На втором месте автомагистраль "Сибирь" (Новосибирск — Иркутск) — мобильный интернет здесь использовали на 12% активнее, чем годом ранее. У многих путешественников на востоке пользуются популярностью здравницы Байкала, склоны Сихотэ-Алиня и берега Татарского пролива.

Третье место поделили автодороги, соединяющие Москву с Санкт-Петербургом и Архангельском, — трассы "Нева" и "Холмогоры" — на каждой из них трафик вырос на 9%. На это мог повлиять всплеск интереса к северным регионам. Архангельская область и Белое море всё чаще становятся точками внутреннего туризма. Кроме того, популярность набирают культурные маршруты и короткие поездки выходного дня по этим трассам. В топ-5 направлений, где летом выросла интернет-активность абонентов, также вошли трассы "Урал" и "Восток" (по +7%), а также "Балтия" (+6%).

А вот по железной дороге в летние отпуска туристы стали чаще отправляться на юг, в первую очередь — на Кавказ. По данным сервиса Туту, продажи билетов в Дагестан выросли в два раза относительно лета 2024 года. Республика стала лидером по росту спроса. На втором месте поездки в Красноярский край: проданных билетов стало больше на 52%. В тройку лидеров вошла Югра (ХМАО) — нефтегазовый регион помимо сезонной трудовой миграции привлекает также всё больше любителей дикой природы и этнографического туризма (рост на 44% год к году).

В топ регионов по росту проданных ж/д билетов также вошли Приморье (+38%), Липецкая область (+29%), Калужская область (+27%) и Ставропольский край (+25%), отмечают аналитики Туту. При этом в сегменте железнодорожных поездок абсолютные лидеры по доле остаются неизменными: Москва (34% от всех реализованных билетов), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (14%).

По данным МегаФона, путешествовать наземным транспортом обычно предпочитают мужчины, их доля на ключевых автотрассах в среднем составляет 60%. Основной поток таких туристов (42%) — это россияне от 35 до 44 лет. На категорию 45+ приходится ещё около 40% путешественников.

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

