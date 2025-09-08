За выходные водители в Самарской области допустили более 900 нарушений ПДД

За выходные, 5 по 7 сентября, сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 54 водителя.
172 человека нарушили правила тонировки, 25 неправильно перевозили детей, 102 не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 22 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 11 раз.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!