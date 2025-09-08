За выходные водители в Самарской области допустили более 900 нарушений ПДД

За выходные, 5 по 7 сентября, сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 54 водителя.

172 человека нарушили правила тонировки, 25 неправильно перевозили детей, 102 не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 22 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Самих пешеходов поймали на нарушении ПДД 11 раз.