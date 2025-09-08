Жительнице Новокуйбышевска удалось отсудить у клиники 450 тыс. рублей за испорченные зубы

Жительница Новокуйбышевска получила 450 тысяч рублей от частной клиники. Судебные приставы взыскали в ее пользу компенсацию за некачественные услуги по лечению зубов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Женщина обратилась в одну из частных стоматологических клиник. Доктор неверно выбрал тактику лечения, в результате разрушил функциональность здоровых зубов. Женщина обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда и иных расходов.
В ходе судебных тяжб ей удалось добиться взыскания стоимости платных услуг, компенсации морального вреда и иных расходов.
"В отделении судебных приставов Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство. Поскольку клиника в добровольный срок не исполнила финансовые обязательства, судебный пристав арестовал расчетные счета должника. Денежные средства, находящиеся на них, были взысканы принудительно и перечислены взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!