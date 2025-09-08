Жительнице Новокуйбышевска удалось отсудить у клиники 450 тыс. рублей за испорченные зубы

Жительница Новокуйбышевска получила 450 тысяч рублей от частной клиники. Судебные приставы взыскали в ее пользу компенсацию за некачественные услуги по лечению зубов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Женщина обратилась в одну из частных стоматологических клиник. Доктор неверно выбрал тактику лечения, в результате разрушил функциональность здоровых зубов. Женщина обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда и иных расходов.

В ходе судебных тяжб ей удалось добиться взыскания стоимости платных услуг, компенсации морального вреда и иных расходов.

"В отделении судебных приставов Новокуйбышевска было возбуждено исполнительное производство. Поскольку клиника в добровольный срок не исполнила финансовые обязательства, судебный пристав арестовал расчетные счета должника. Денежные средства, находящиеся на них, были взысканы принудительно и перечислены взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", — отмечается в сообщении.