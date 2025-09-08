В центре Самаре в День города запретят продажу алкоголя

В День города, 4 августа, в центре Самары запретят продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Запрет будет действовать с 8 до 22 часов на территории в границах границах улиц Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Чапаевской, Молодогвардейской и Волжского проспекта.





