Школьницы из Самарской области стали финалистками Всероссийского конкурса Знание.Лектор

50 школьников и студентов СПО прошли в финал пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор в рамках номинации "Юный лектор". Они представляют 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края. Самарская область — лидер по количеству финалистов. В ноябре конкурсанты поедут в Москву, где пройдут финальные испытания и образовательную программу от Общества "Знание".

От Самарской области в финал конкурса Знание.Лектор прошли сразу четыре юных участницы, в том числе Анна Никулина и Мария Мусаткина. Свои выступления они посвятили тематике "Культура и искусство".

Анна — ученица средней школы № 8 "Образовательный центр" им. В. З. Михельсона в Новокуйбышевске. Она профессионально занимается музыкой и уже успела проявить себя на крупных конкурсах и фестивалях, таких как "Волшебство звука" и "Роза ветров" в Сызрани. Свой музыкальный опыт Анна использует в просветительской деятельности: готовит лекции о композиторах и известных произведениях, рассказывает о музыкальных традициях разных народов и объясняет, как музыка влияет на культуру и человека. На ее выступлениях слушатели обсуждают мелодии, пробуют "читать" эмоции в музыке и учатся понимать ее не только как набор нот, но и как источник вдохновения.

Сестра Анны, Татьяна Никулина является победителем 4-го сезона конкурса Знание.Лектор в номинации "Медиа, коммуникации и цифровая грамотность", сегодня она регулярно проводит лекции для школьников и студентов.

Мария учится в средней школе "Центр образования" Чапаевска. Финалистка активно занимается творчеством: она окончила музыкальную школу, ведет школьные и окружные мероприятия и проводит лекции о культуре и искусстве. Также Мария ведет патриотическое сообщество "Блог Памяти", где публикует материалы о сохранении исторической памяти. Волонтерство занимает важное место в ее жизни: вместе с местным отрядом "Пульс" она помогает в благоустройстве района, а также участвует в реставрации памятников и в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО.

Помимо Анны и Ирины в финал прошли Варвара Лужнова из школы № 55 Самары и Екатерина Сазонова из гимназии № 35 Тольятти. Они подготовили выступления по темам "Наука и технологии", а также "Туризм и национальная культура народов России".

Ребята стали сильнейшими среди 4196 сверстников со всей страны, пройдя отбор 83 человека на место. За год конкурс на место в финале среди юных лекторов вырос почти в три раза.

"Я приятно удивлен результатом, который показали учащиеся из малых городов и сельских населенных пунктов — в финале их будет 11 человек. Это говорит о том, что, на самом деле, нет никаких преград, в основе успеха всегда стоит мечта и искреннее желание добиться большого результата. Хотел бы отдельно отметить, что 45 из 50 финалистов занимаются волонтерством, 20 человек — помогают бойцам СВО в тылу. По-настоящему здорово, что у нас такие деятельные, разносторонние финалисты. Рад возможности пригласить их в Москву на финал конкурса, а также на незабываемую смену в "Артеке". Желаю ребятам успехов", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев избран членами Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" председателем наблюдательного совета Общества "Знание" в Самаре. В орбите внимания общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности — масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов.

Школьники, ставшие финалистами пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор, приглашаются в смену МДЦ "Артек", которая состоится с 6 по 27 декабря (учащиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).

Номинация "Юный лектор" была учреждена для школьников и студентов организаций СПО от 14 до 17 лет при поддержке Минпросвещения РФ. Для выхода в финал участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед Экспертным советом. Самыми популярными тематиками лекций у юных финалистов стали "История и сохранение исторической памяти" и "Туризм и национальная культура народов России".

Цель проекта Знание.Лектор — в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области, способствуя самореализации граждан России. Сегодня благодаря поддержке государства финалисты и победители прошлых сезонов представляют Общество "Знание" у себя в регионах, читают лекции, выступают в роли экспертов и авторов просветительских инициатив.

Информационные партнеры конкурса Знание.Лектор — телерадиокомпания "Звезда" и медиахолдинг "ФедералПресс". Партнером выступает ювелирный дом Cassiopea.