16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене в Струковском саду Подготовка к 29-й специализированной выставке и деловому форуму "Безопасность и охрана труда" вышла на финишную прямую "Пятёрочка" запускает акцию с главным призом — квартирой у моря Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы За выходные водители в Самарской области допустили более 900 нарушений ПДД

Общество

Школьницы из Самарской области стали финалистками Всероссийского конкурса Знание.Лектор

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

50 школьников и студентов СПО прошли в финал пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор в рамках номинации "Юный лектор". Они представляют 27 регионов: от Республики Крым до Хабаровского края. Самарская область — лидер по количеству финалистов. В ноябре конкурсанты поедут в Москву, где пройдут финальные испытания и образовательную программу от Общества "Знание".

Фото: Российское общество "Знание"

От Самарской области в финал конкурса Знание.Лектор прошли сразу четыре юных участницы, в том числе Анна Никулина и Мария Мусаткина. Свои выступления они посвятили тематике "Культура и искусство".

Анна — ученица средней школы № 8 "Образовательный центр" им. В. З. Михельсона в Новокуйбышевске. Она профессионально занимается музыкой и уже успела проявить себя на крупных конкурсах и фестивалях, таких как "Волшебство звука" и "Роза ветров" в Сызрани. Свой музыкальный опыт Анна использует в просветительской деятельности: готовит лекции о композиторах и известных произведениях, рассказывает о музыкальных традициях разных народов и объясняет, как музыка влияет на культуру и человека. На ее выступлениях слушатели обсуждают мелодии, пробуют "читать" эмоции в музыке и учатся понимать ее не только как набор нот, но и как источник вдохновения.

Сестра Анны, Татьяна Никулина является победителем 4-го сезона конкурса Знание.Лектор в номинации "Медиа, коммуникации и цифровая грамотность", сегодня она регулярно проводит лекции для школьников и студентов.

Мария учится в средней школе "Центр образования" Чапаевска. Финалистка активно занимается творчеством: она окончила музыкальную школу, ведет школьные и окружные мероприятия и проводит лекции о культуре и искусстве. Также Мария ведет патриотическое сообщество "Блог Памяти", где публикует материалы о сохранении исторической памяти. Волонтерство занимает важное место в ее жизни: вместе с местным отрядом "Пульс" она помогает в благоустройстве района, а также участвует в реставрации памятников и в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО.

Помимо Анны и Ирины в финал прошли Варвара Лужнова из школы № 55 Самары и Екатерина Сазонова из гимназии № 35 Тольятти. Они подготовили выступления по темам "Наука и технологии", а также "Туризм и национальная культура народов России".

Ребята стали сильнейшими среди 4196 сверстников со всей страны, пройдя отбор 83 человека на место. За год конкурс на место в финале среди юных лекторов вырос почти в три раза.

"Я приятно удивлен результатом, который показали учащиеся из малых городов и сельских населенных пунктов — в финале их будет 11 человек. Это говорит о том, что, на самом деле, нет никаких преград, в основе успеха всегда стоит мечта и искреннее желание добиться большого результата. Хотел бы отдельно отметить, что 45 из 50 финалистов занимаются волонтерством, 20 человек — помогают бойцам СВО в тылу. По-настоящему здорово, что у нас такие деятельные, разносторонние финалисты. Рад возможности пригласить их в Москву на финал конкурса, а также на незабываемую смену в "Артеке". Желаю ребятам успехов", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев избран членами Самарского регионального отделения Российского общества "Знание" председателем наблюдательного совета Общества "Знание" в Самаре. В орбите внимания общества: просветительская деятельность и взаимодействие со школьниками, их родителями, молодежью, участниками СВО и их семьями. В числе приоритетных направлений деятельности — масштабирование интеллектуальных проектов, а также расширение состава лекторов.

Школьники, ставшие финалистами пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор, приглашаются в смену МДЦ "Артек", которая состоится с 6 по 27 декабря (учащиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).

Номинация "Юный лектор" была учреждена для школьников и студентов организаций СПО от 14 до 17 лет при поддержке Минпросвещения РФ. Для выхода в финал участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед Экспертным советом. Самыми популярными тематиками лекций у юных финалистов стали "История и сохранение исторической памяти" и "Туризм и национальная культура народов России".

Цель проекта Знание.Лектор — в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области, способствуя самореализации граждан России. Сегодня благодаря поддержке государства финалисты и победители прошлых сезонов представляют Общество "Знание" у себя в регионах, читают лекции, выступают в роли экспертов и авторов просветительских инициатив.

Информационные партнеры конкурса Знание.Лектор — телерадиокомпания "Звезда" и медиахолдинг "ФедералПресс". Партнером выступает ювелирный дом Cassiopea. 

Гид потребителя

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5