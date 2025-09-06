16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект "Путь реки" запустил пеший челлендж "Жигули зовут!" Бархатный сезон Стрельцы и Козероги предпочитают встречать в Китае, самые спортивные туристы - Тельцы: аналитика ВСК Авито Путешествия: этим летом жители Самарской области забронировали на 2% больше посуточных квартир, чем в 2024-м В Самарской области обсудили развитие сувенирной продукции Уникальный автопробег Москва - Самара финиширует в Самарской области

Туризм Общество

Проект "Путь реки" запустил пеший челлендж "Жигули зовут!"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Проект "Путь реки" приглашает прогуляться по маршрутам на Самарской Луке, и получить за это ценные и полезные подарки. До 30 сентября проходит пеший челлендж "Жигули зовут!", для участия необходимо выполнить несколько заданий.

Как сообщают организаторы, новичкам необходимо будет пройти хотя бы один однодневный маршрут "Пути реки" или сфотографировать интересные растения Самарской Луки.

Для увлеченных подготовили более сложные задания по номинациям:

- "Вершины" — посетить шесть и более вершин на "Пути реки";
- "Пещеры" — сфотографировать пять и более штолен и пещер;
- "Всегда в пути" — пройти более 50 км тропы в рамках одного или нескольких походов.

Фотографии и треки путешествий надо будет загрузить в телеграм-бот проекта, который сам спросит, в какую номинацию зачесть фото. Можно податься на несколько номинаций. В боте при этом есть карта всего трека "Пути реки" — на нем отмечены важные точки, доступно отслеживание своего местоположения. 

Среди призов — термосы, пауэрбанки, сумки, сертификаты от производителя снаряжения "Сплав" и от центра туризма "Луч". Определение победителей и награждение пройдет в октябре. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5