Проект "Путь реки" запустил пеший челлендж "Жигули зовут!"

Проект "Путь реки" приглашает прогуляться по маршрутам на Самарской Луке, и получить за это ценные и полезные подарки. До 30 сентября проходит пеший челлендж "Жигули зовут!", для участия необходимо выполнить несколько заданий.

Как сообщают организаторы, новичкам необходимо будет пройти хотя бы один однодневный маршрут "Пути реки" или сфотографировать интересные растения Самарской Луки.

Для увлеченных подготовили более сложные задания по номинациям:

- "Вершины" — посетить шесть и более вершин на "Пути реки";

- "Пещеры" — сфотографировать пять и более штолен и пещер;

- "Всегда в пути" — пройти более 50 км тропы в рамках одного или нескольких походов.

Фотографии и треки путешествий надо будет загрузить в телеграм-бот проекта, который сам спросит, в какую номинацию зачесть фото. Можно податься на несколько номинаций. В боте при этом есть карта всего трека "Пути реки" — на нем отмечены важные точки, доступно отслеживание своего местоположения.

Среди призов — термосы, пауэрбанки, сумки, сертификаты от производителя снаряжения "Сплав" и от центра туризма "Луч". Определение победителей и награждение пройдет в октябре.