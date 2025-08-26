16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара и Казань будут сотрудничать в сфере туризма Замок с привидениями и исчезнувший остров: самарский фольклор на новый лад Самарская область вошла в программу развития выездного туризма "Открой твою Россию" От казанского кремля до московского: Т2 выяснила, где отдыхают самарцы Экотропы Самарской области попали на национальный туристический портал

Туризм Общество

Самара и Казань будут сотрудничать в сфере туризма

КАЗАНЬ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках III международного экономического бизнес-форума "Ростки", который состоялся в столице республики Татарстан, Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Документ подписал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и туризма администрации города Самара Владислав Зотов и директор МКУ "Комитет по развитию туризма города Казани" Дарья Санникова.

Документ предусматривает разработку совместных туристических маршрутов, объединяющих культурное наследие двух регионов, обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства через организацию совместных мероприятий и конференций, участие в ключевых отраслевых форумах и выставках для продвижения общего туристического продукта, регулярный баннерный обмен на туристических порталах, позволяющий жителям и гостям обоих городов открывать для себя Самару и Казань.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31