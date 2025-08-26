Самара и Казань будут сотрудничать в сфере туризма

В рамках III международного экономического бизнес-форума "Ростки", который состоялся в столице республики Татарстан, Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Документ подписал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и туризма администрации города Самара Владислав Зотов и директор МКУ "Комитет по развитию туризма города Казани" Дарья Санникова.
Документ предусматривает разработку совместных туристических маршрутов, объединяющих культурное наследие двух регионов, обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства через организацию совместных мероприятий и конференций, участие в ключевых отраслевых форумах и выставках для продвижения общего туристического продукта, регулярный баннерный обмен на туристических порталах, позволяющий жителям и гостям обоих городов открывать для себя Самару и Казань.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....