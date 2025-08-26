Самара и Казань будут сотрудничать в сфере туризма

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках III международного экономического бизнес-форума "Ростки", который состоялся в столице республики Татарстан, Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары