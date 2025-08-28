16+
Туризм Общество

В Самарской области обсудили развитие сувенирной продукции

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 27 августа, в Самарской области на площадке регионального центра "Мой бизнес" прошел круглый стол "Популяризация региона через развитие сувенирной продукции", собравший представителей туротрасли, производителей сувениров и розничных точек реализации. Мероприятие было направлено на укрепление имиджа региона и развитие региональных брендов через сувенирную индустрию — как неотъемлемую часть туристического опыта.

Фото: предоставлено министерством туризма СО

"Развитие региональных брендов, а также популяризация региона через сувенирную продукцию важный инструмент для правильного позиционирования Самарской области как внутри, так и за ее пределами. Наша область богата умельцами и мастерицами, и наша задача рассказать и показать все грани Самарской области", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

В рамках мероприятия был презентован новый тревел-маркет "Ягоза", новая линейка сувенирной и полиграфической продукции "Метида", проекты известной в сувенирной отрасли компании "Индиго" и история создания бренда "BUNTARKA".

Своим опытом и планами поделился руководитель управления туризма администрации г. о. Новокуйбышевск Андрей Тютюгин. В обсуждении приняли участие представители Самары, Тольятти и Сызрани, что подчеркивает межмуниципальный подход к развитию сувенирной экономики.

Дискуссия по итогам презентаций позволила наметить конкретные точки сотрудничества для усиления присутствия сувенирной продукции в туристической экосистеме региона: помощь в разработке стандартов качества, продвижении региональных марок, в том числе за пределами области, организации логистики и пространств для экспозиций сувенирной продукции в туристических локациях. Участники дискуссии согласились, что сувенирная продукция способствует экономическому росту через поддержку местных производителей и малого бизнеса, повышает узнаваемость территории и формирует устойчивый туристический бренд. Координация усилий власти, производителей и торговых точек позволит усилить приток туристов и увеличить доходы от культурно‑познавательных и других активностей региона.

В рамках мероприятия прошла выставка‑продажа сувениров. В экспозиции были представлены платки, сувенирное мыло, керамические панно, шоперы и другие изделия. Общая черта — любовь авторов к Самарской области и высокий уровень ремесленного исполнения.

Повышение туристической привлекательности региона — одна из задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

