Туризм Общество

Туристы из Австрии и Китая зачастили в Самарскую область

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Среди иностранных туристов, которые посетили Самарскую область за последние два года, отметились граждане Евросоюза и гости из ближнего зарубежья. К такому выводу пришли аналитики мобильного оператора Т2, которые изучили активность своих абонентов из-за рубежа.

Фото: Chat GPT

Лидерами из числа гостей-иностранцев в оба периода стали путешественники из Австрии. Второе место стабильно занимают туристы из Казахстана. В пятерку лидеров годом ранее входили путешественники из Киргизии, Гонконга и Германии. В 2025 году места с третьего по пятое распределяются так — Китай, Белоруссия, Киргизия.

В Самаре есть сразу несколько мест, которые объединяют разные культуры. Так, австрийским туристам могут быть интересны локации, связанные с основателем Жигулевского пивоваренного завода. Дело в том, что Альфред фон Вакано был австрийцем по происхождению. Кроме того, гости могут послушать произведения западноевропейских композиторов в Самарской кирхе.

Также на территории города есть Этнопарк дружбы народов. Это настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть, как выглядят жилища разных народов, населяющих регион. Это восемь национальных подворий, в том числе еврейское, немецкое, казахское и так далее.

Активно ездят за границу и жители Самарской области. Абоненты Т2 в прошлом и текущем годах чаще всего посещали Казахстан, вторую строчку занимает Турция. Также в пятерке с третьей по пятую позиции находятся Абхазия, Узбекистан и Таджикистан.

"В России растут не только объемы внутреннего туризма — иностранные путешественники все охотнее приезжают в нашу страну. Частыми гостями регионов Поволжья в последние годы были граждане Китая, Индии, Австрии, Германии, а также туристы из ближнего зарубежья, например, Белоруссии. Российские абоненты Т2 также активно путешествуют, выбирая популярные курортные страны. Мы как оператор стремимся к тому, чтобы наши клиенты оставались на связи в любой точке земного шара. Поэтому в нашем списке роуминга 200 направлений, включая Антарктиду, а также особые условия для самых часто посещаемых стран — например, выгодные дополнительные пакеты интернета", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.

