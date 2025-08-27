Уникальный автопробег "Москва — Самара" финиширует в Самарской области

Во вторник, 26 августа, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная развитию автомобильного туризма в стране и презентации карты и логотипа туристических автомаршрутов. В мероприятии приняла участие министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Ключевой темой обсуждения стало проведение автопробега "Москва-Самара", который пройдет с 15 по 19 сентября 2025 года. Автопробег охватит восемь субъектов — Москва станет отправной точкой, а финишируют участники на Родине АвтоВАЗа — в Самарской области. Мероприятие станет уникальным форматом взаимодействия представителей бизнеса, федеральных министерств и экспертов туротрасли.

"Наша поездка не развлекательная — ее цель поговорить с бизнесом и путешественниками о стандартах придорожной инфраструктуры, о безопасности, страховании, СТО и топливе во время автопутешествий. Посмотреть, что создано и что строится для туристов, конечно, послушать региональные власти о том, что будет сделано в ближайшие годы и как у них прошел летний сезон. Диалог будет не в кабинетах, а на трассах по маршруту автопробега. Кроме того, посмотрим турмаршруты, которые уже организованы", — рассказал генеральный директор Центра стратегических разработок министерства экономического развития РФ Павел Смелов.

Маршрут автопробега протяженностью более 1700 км участники заезда покорят за 5 суток на автомобилях Lada (Aura, Vesta SW Cross NG, Iskra, Iskra SW Cross, Largus CNG, Niva Travel). По итогам автопробега будут созданы эталонные требования и диагностические карты, чтобы все автомобильные туристические маршруты России были отформатированы согласно новым стандартам.

Самарская область — регион с емким туристическим потенциалом. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что туризм — это драйвер экономики и инструмент развития региона.

"Сегодня путешествия на автомобилях становятся все популярнее, доля таких туристов в летний туристический сезон в нашем регионе составляет более 47%. Самарская область с гордостью принимает финальный этап автопробега, ведь мы являемся родиной автомобильной промышленности и домом для крупного градообразующего предприятия — АвтоВАЗа. Такие мероприятия способствуют развитию внутреннего туризма, привлекают внимание к нашим достопримечательностям и укрепляют имидж региона как туристически привлекательного направления", — поделилась министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Кроме того, министр обозначила основные локации, которые посетят участники автопробега, ими станут Парковый комплекс истории техники им. Сахарова К.Г., музей АвтоВАЗа, вертолетная площадка и Бункер Сталина.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков отметил, что популярность автотуризма в России растет. По его словам, в прошлом году в России была превышена цифра в 90 миллионов туристических поездок в год. И по различным оценкам, автотуристов из них 38%.

"В этом году ожидаем, что доля поездок на автомобиле увеличится до 43%. У нас сегодня уже разработан и на портале Путешествуем.РФ размещен 101 автомобильный туристический маршрут. Общая протяженность этих маршрутов 35 тысяч километров. Из них половина по федеральным дорогам, половина по региональным и муниципальным", — добавил Дмитрий Вахруков.

На портале Путешествуем.РФ представлены автомаршруты Самарской области: "Длинные выходные в Самарской области" и "Жигулевские выходные".