Продолжается голосование за малые населенные пункты, где появится мобильный интернет в 2026 году

С 25 августа в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" стартовало голосование за обеспечение мобильным доступом к интернету населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 жителей.

Устранение цифрового неравенства в регионе — часть программы социально-экономического развития Самарской области на период до 2029 г., разработанной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

В Самарской области проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" реализуется с 2021 года. Благодаря ему в малочисленных населенных пунктах устанавливаются базовые станции сотовой связи со стандартами 2G (голосовая связь) и 4G. Проект уже реализован в 131 населенном пункте, а охват жителей составляет более 30 тыс. человек. В 2025 г. запланировано установить 13 базовых станций, что обеспечит интернетом порядка 3 тыс. жителей.

Министерство цифрового развития и связи Самарской области напоминает, что голосование происходит по экстерриториальному признаку. Другими словами, голосовать за населенный пункт могут не только его жители, но и любые граждане РФ. Жители населенного пункта, где пока нет интернета, могут пригласить своих родных и знакомых из других городов и даже регионов присоединиться к голосованию, чтобы всегда быть на связи. Таким образом, все граждане РФ старше 18 лет могут повлиять на то, где появится мобильный интернет уже в следующем году.

Голосование проводится с 25 августа по 9 ноября включительно.

Проголосовать можно двумя способами:

— онлайн на Госуслугах;

— направив письмо по Почте России в Минцифры России по адресу 123112, Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2. Заявление может быть индивидуальным или коллективным. Письмо должно содержать Ф.И.О., адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдаются голоса. При подсчете "бумажных голосов" будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 9 ноября включительно.