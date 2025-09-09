16+
Общество

Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене в Струковском саду

В рамках празднования Дня города 13 сентября на открытой эстраде Струковского сада организована открытая литературная площадка "Поэтическая Самара".

Мероприятие объединит горожан всех возрастов — от самых юных чтецов до признанных литераторов. Поэтическая площадка станет местом, где каждый сможет не только услышать выступления талантливых авторов и исполнителей, но и лично принять участие в творческом процессе.

Программа площадки "Поэтическая Самара":

13:00-14:00 — поэтическая площадка "О той земле, где ты родился". Известные люди Самары прочтут произведения русских поэтов и свои собственные стихотворения, посвященные любви к родному краю и отечеству. Среди выступающих:

• Алла Шахматова, директор Самарского художественного музея;

• Андрей Антонов, солист Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области;

• Андрей Нецветаев, артист Самарского академического театра драмы;

• Алексей Елхимов, актер и режиссер Самарского театра юного зрителя "СамАрт";

• Борис Трейбич, актер и художественный руководитель театра "Город";

• Евгения Тенякова, солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

14:00–15:00 — Детская поэтическая программа "Родному городу". Юные самарцы прочтут стихи о любимом городе, Волге и красоте родного края.

15:00–16:00 — Театрализованная композиция "Сказки Самарского края". Известный самарский проект "Голоса пьес" представит инсценировки народных сказок и легенд Самарской области. Зрители погрузятся в мир волжских преданий, оживших благодаря актерскому мастерству и оригинальной режиссуре Игоря Кузнецова (по мотивам книги Д. Н. Садовникова "Сказки и предания Самарского края").

16:00–17:30 — Поэтический свободный микрофон "Подари Самаре стих!" Открытая сцена для всех желающих: профессиональных поэтов, любителей и тех, кто только пробует себя в литературном творчестве. Участники смогут прочесть собственные или любимые стихи о городе.

Для выступления нужно позвонить по телефону +7-996-737-64-94 или пройти предварительную регистрацию.

Кроме того, 13 и 14 сентября в Струковском саду состоится книжная ярмарка нового формата "Центр культурного притяжения — Россия: Читающая Самара". Ярмарка приурочена ко Дню города Самары. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Струковском парке посетителей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, конкурсы, литературные игры для взрослых и детей, музыкальная программа. В мероприятии будут участвовать приглашенные писатели из Москвы и поэты и прозаики из Самары и Самарской области, местные и московские издательства.

