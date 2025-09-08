Из Курумоча до Самары отменят вечернюю электричку

С 15 сентября отменяется летний поезд на участке Курумоч — Самара № 6336/6335 Курумоч (отпр.20.05) — Самара (приб.21.30). Об этом сообщает пресс-служба АО "Самарская ППК".

Справки по телефону 8-927-745-745-7 пн-чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00