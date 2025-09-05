16+
Общество

Самарская область в числе регионов-лидеров по эффективности деятельности МФЦ

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Минэкономразвития России представило рейтинг эффективности деятельности ногофункциональных центров "Мои документы" за 2 квартал 2025 года. Самарская область вошла в группу регионов-лидеров с МФЦ высокой эффективности по результатам мониторинга и оценки деятельности многофункциональных центров.

Мониторинг проводился в 89 субъектах РФ по нескольким группам показателей для оценки развития. Всего в группу МФЦ высокой эффективности отнесены 64 регионов Российской Федерации.

При составлении рейтинга применялись 19 показателей по 7 группам критериев:

— предоставление в МФЦ оптимального перечня услуг;

— доступность информации, необходимой для получения услуг в МФЦ;

— предварительная запись в МФЦ;

— сервисность обслуживания в офисе МФЦ;

— организация работы СПС;

— оценка качества деятельности МФЦ заявителями;

— отдельные показатели менеджмента сети МФЦ.

МФЦ Самарской области показали высокое качество деятельности по уровню эффективности МФЦ, доступности сети МФЦ и достижению целевого качества.

В настоящее время система МФЦ в Самарской области насчитывает свыше 950 окон приема в 271 офисе, в которых работает большая команда специалистов, обеспечивающих качественное обслуживание граждан с применением современных технологий. Только за 2 квартал 2025 г. количество обращений составило более 1 млн, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг более 99%.

