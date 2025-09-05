Самарская область в числе регионов-лидеров по эффективности деятельности МФЦ

Минэкономразвития России представило рейтинг эффективности деятельности ногофункциональных центров "Мои документы" за 2 квартал 2025 года. Самарская область вошла в группу регионов-лидеров с МФЦ высокой эффективности по результатам мониторинга и оценки деятельности многофункциональных центров.
Мониторинг проводился в 89 субъектах РФ по нескольким группам показателей для оценки развития. Всего в группу МФЦ высокой эффективности отнесены 64 регионов Российской Федерации.
При составлении рейтинга применялись 19 показателей по 7 группам критериев:
— предоставление в МФЦ оптимального перечня услуг;
— доступность информации, необходимой для получения услуг в МФЦ;
— предварительная запись в МФЦ;
— сервисность обслуживания в офисе МФЦ;
— организация работы СПС;
— оценка качества деятельности МФЦ заявителями;
— отдельные показатели менеджмента сети МФЦ.
МФЦ Самарской области показали высокое качество деятельности по уровню эффективности МФЦ, доступности сети МФЦ и достижению целевого качества.
В настоящее время система МФЦ в Самарской области насчитывает свыше 950 окон приема в 271 офисе, в которых работает большая команда специалистов, обеспечивающих качественное обслуживание граждан с применением современных технологий. Только за 2 квартал 2025 г. количество обращений составило более 1 млн, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг более 99%.
