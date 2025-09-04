5 сентября в Самаре закроют несколько улиц для грузовиков

В пятницу, 5 сентября, в Самаре закроют для движения грузовиков ряд магистралей. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минтранса.
Для машин, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн, будут закрыты ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова), ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжское шоссе (от ул. Демократической до Красноглинского шоссе), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до развязки), дорога Волжский - Курумоч - "Урал" (от Красноглинского шоссе до развязки), а также дорога Волжский - аэропорт Курумоч.
Ограничения будут действовать с 6 часов до конца дня.
В качестве причины ограничений указываются "обеспечение безопасности дорожного движения".
Напомним, ранее также стало известно об ограничении движения для грузовиков по подъезду к Самаре с трассы М5 в тот же период.
