5 сентября в Самаре закроют несколько улиц для грузовиков

В пятницу, 5 сентября, в Самаре закроют для движения грузовиков ряд магистралей. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минтранса.

Для машин, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн, будут закрыты ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова), ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжское шоссе (от ул. Демократической до Красноглинского шоссе), Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до развязки), дорога Волжский - Курумоч - "Урал" (от Красноглинского шоссе до развязки), а также дорога Волжский - аэропорт Курумоч.

Ограничения будут действовать с 6 часов до конца дня.

В качестве причины ограничений указываются "обеспечение безопасности дорожного движения".

Напомним, ранее также стало известно об ограничении движения для грузовиков по подъезду к Самаре с трассы М5 в тот же период.