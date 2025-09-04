В Самарской области для грузовиков будет временно прекращено движение на участке трассы М-5

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ФКУ "Поволжуправтодор" сообщает, что 5 сентября в Самарской области на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 985 — км 1034 и М5 "Урал", подъезд к г. Самара км 0 – км 12 будет прекращено движение грузовых транспортных средств с 06:00 до 00:00.