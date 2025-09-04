В Самарской области для грузовиков будет временно прекращено движение на участке трассы М-5

ФКУ "Поволжуправтодор" сообщает, что 5 сентября в Самарской области на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 985 — км 1034 и М5 "Урал", подъезд к г. Самара км 0 – км 12 будет прекращено движение грузовых транспортных средств с 06:00 до 00:00.
Причина ограничения движения — проведение работ по ремонту проезжей части на участках данных автомобильных дорог.
Для бесперебойного движения транзитного транспорта предлагается использовать следующие пути объезда: М-7 "Волга", А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 "Урал", Р-229 Самара-Волгоград (исключая участок км 38), Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск.
ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.
