Глава ТТУ: износ рельсового пути Самары составляет около 90%

Износ рельсового трамвайного пути в Самаре составляет около 90%, а энергохозяйства — 50%. Об этом в интервью телеканалу "ГИС-Самара" рассказал директор самарского ТТУ Дмитрий Петров.