В Самарской области добавили 87 адресов бесплатного доступа к Wi-Fi

Министерство цифрового развития и связи Самарской области актуализировало карту точек доступа к публичному Wi-Fi, которым можно воспользоваться, в том числе в моменты введения временных ограничений доступности мобильного Интернета.
По состоянию на 1 сентября список адресов общественного широкополосного Wi-Fi вырос с 502 до 589 — это именно адреса, по которым жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа к интернету больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно.
Всего в Самаре:
372 точки от компании "Дом.ру" (АО "ЭР-Телеком Холдинг"),
92 от ПАО "Ростелеком".
В Тольятти:
53 предоставляет ПАО Ростелеком: 53,
12 — "Дом.ру",
10 — ООО "Другой Телеком",
9 — ООО "ИнфоЛада".
По Самарской области:
78 — ПАО "Ростелеком",
21 — "Дом.ру",
1 — ООО "Другой Телеком",
1 — ООО "ИнфоЛада".
