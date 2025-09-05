В Самарской области добавили 87 адресов бесплатного доступа к Wi-Fi

Министерство цифрового развития и связи Самарской области актуализировало карту точек доступа к публичному Wi-Fi, которым можно воспользоваться, в том числе в моменты введения временных ограничений доступности мобильного Интернета.

По состоянию на 1 сентября список адресов общественного широкополосного Wi-Fi вырос с 502 до 589 — это именно адреса, по которым жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа к интернету больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно.

Всего в Самаре:

372 точки от компании "Дом.ру" (АО "ЭР-Телеком Холдинг"),

92 от ПАО "Ростелеком".

В Тольятти:

53 предоставляет ПАО Ростелеком: 53,

12 — "Дом.ру",

10 — ООО "Другой Телеком",

9 — ООО "ИнфоЛада".

По Самарской области:

78 — ПАО "Ростелеком",

21 — "Дом.ру",

1 — ООО "Другой Телеком",

1 — ООО "ИнфоЛада".