Во дворе Третьяковской галереи состоится концерт классической музыки

В четверг, 11 сентября, в 19:00, в Третьяковской галерее впервые пройдет концерт классической музыки "Проводы лета" (6+) в камерном пространстве внутреннего двора.

Выступят мировые звезды классической музыки, номинанты премии Грэмми, участники программ ведущих оркестров и дирижеров — виолончелист Борис Андрианов и гитарист Дмитрий Илларионов.

Борис Андрианов — российский виолончелист, выступающий на крупнейших сценах мира и самых престижных фестивалях. Победитель международных конкурсов в Загребе, Йоханнесбурге, Ганновере, Париже, Южной Корее. Лауреат XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского и молодежной премии "Триумф". Заслуженный артист России (2016). Выступает с ведущими оркестрами и дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Василий Петренко, Дмитрий Юровский, Александр Сладковский. Среди партнеров музыканта по камерному ансамблю — Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Акико Суванаи, Жанин Янсен, Юлиан Рахлин, Итамар Голан, Денис Мацуев, Сергей Накаряков, Вадим Репин, Максим Венгеров, Алексей Любимов, Татьяна Гринденко и другие.

Борис Андрианов активно сотрудничает с современными композиторами, неоднократно представлял премьеры новых сочинений, в том числе Гии Канчели, Кшиштофа Пендерецкого, Ефрема Подгайца, Майкла Беркли, Ришара Дюбюньона, Александра Розенблата, Джованни Соллимы, Вангелиса, Алексея Рыбникова, Павла Карманова, Самюэля Струка, Алексея Шора и других авторов.

С 2009 г. преподает в Московской консерватории. Играет на инструменте работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

Дмитрий Илларионов — российский музыкант, классический гитарист, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных. Победитель и лауреат 25 международных конкурсов гитаристов в США, Испании, Польше, Италии, Израиле и других странах. Был одним из основателей Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары". Обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America (GFA 2002), номинант (совместно с Борисом Андриановым) лонг-листа премии Grammy. Дмитрий принимает участие не только в академических проектах. В 2009 г. гитарист выступил с Александрой Пахмутовой в новогоднем концерте на телевизионном канале "Культура". В последнее время Дмитрия часто можно увидеть на джазовых фестивалях. Среди его партнеров по сцене — ведущие джазовые музыканты России: контрабасист Андрей Иванов и гитарист Алексей Кузнецов. Илларионов играл в сопровождении Биг-бэнда Георгия Гараняна, с ансамблем New York Voices, певцом Джилом Вэдди, трубачом Тедом Керсоном (США), российскими рок-звездами Евгением Маргулисом и Сергеем Мазаевым, и пианистом Денисом Мацуевым.