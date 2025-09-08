Во дворе Третьяковской галереи состоится концерт классической музыки

В четверг, 11 сентября, в 19:00, в Третьяковской галерее впервые пройдет концерт классической музыки "Проводы лета" (6+) в камерном пространстве внутреннего двора.
Выступят мировые звезды классической музыки, номинанты премии Грэмми, участники программ ведущих оркестров и дирижеров — виолончелист Борис Андрианов и гитарист Дмитрий Илларионов.
Борис Андрианов — российский виолончелист, выступающий на крупнейших сценах мира и самых престижных фестивалях. Победитель международных конкурсов в Загребе, Йоханнесбурге, Ганновере, Париже, Южной Корее. Лауреат XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского и молодежной премии "Триумф". Заслуженный артист России (2016). Выступает с ведущими оркестрами и дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Василий Петренко, Дмитрий Юровский, Александр Сладковский. Среди партнеров музыканта по камерному ансамблю — Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Акико Суванаи, Жанин Янсен, Юлиан Рахлин, Итамар Голан, Денис Мацуев, Сергей Накаряков, Вадим Репин, Максим Венгеров, Алексей Любимов, Татьяна Гринденко и другие.
Борис Андрианов активно сотрудничает с современными композиторами, неоднократно представлял премьеры новых сочинений, в том числе Гии Канчели, Кшиштофа Пендерецкого, Ефрема Подгайца, Майкла Беркли, Ришара Дюбюньона, Александра Розенблата, Джованни Соллимы, Вангелиса, Алексея Рыбникова, Павла Карманова, Самюэля Струка, Алексея Шора и других авторов.
С 2009 г. преподает в Московской консерватории. Играет на инструменте работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.
Дмитрий Илларионов — российский музыкант, классический гитарист, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных. Победитель и лауреат 25 международных конкурсов гитаристов в США, Испании, Польше, Италии, Израиле и других странах. Был одним из основателей Московского международного фестиваля "Виртуозы гитары". Обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America (GFA 2002), номинант (совместно с Борисом Андриановым) лонг-листа премии Grammy. Дмитрий принимает участие не только в академических проектах. В 2009 г. гитарист выступил с Александрой Пахмутовой в новогоднем концерте на телевизионном канале "Культура". В последнее время Дмитрия часто можно увидеть на джазовых фестивалях. Среди его партнеров по сцене — ведущие джазовые музыканты России: контрабасист Андрей Иванов и гитарист Алексей Кузнецов. Илларионов играл в сопровождении Биг-бэнда Георгия Гараняна, с ансамблем New York Voices, певцом Джилом Вэдди, трубачом Тедом Керсоном (США), российскими рок-звездами Евгением Маргулисом и Сергеем Мазаевым, и пианистом Денисом Мацуевым.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее