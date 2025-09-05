В Самарской области пройдет "Фестиваль национальных свадеб"

В пятницу, 12 сентября, в 11:00 в День дружбы народов Самарской области пройдет "Фестиваль национальных свадеб".

Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона. В Год защитника Отечества особое внимание уделяется роли традиционных ценностей в консолидации общества.

Гости мероприятия узнают о свадебных обычаях различных народов, прикоснутся к истории национальных семей Самарской области и передачи традиций от старшего поколения к младшему.

В рамках Фестиваля пройдут торжественные государственные регистрации заключения брака и чествование семей, проживших в зарегистрированном браке более 20 лет.

Место проведения: Самара, ул. Молодогвардейская, 238 (Дворец бракосочетания городского Самары).