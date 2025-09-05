Жителей Самары призывают прививаться от гриппа заранее

В преддверии осенне-зимнего сезона, когда наблюдается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, специалисты министерства здравоохранения Самарской области рассказали о том как, кому и когда лучше пройти вакцинацию.

"Сентябрь — лучшее время для вакцинации, поскольку для формирования иммунитета требуется время, от двух недель и более, чтобы защитить себя уже в тот период, когда мы ожидаем подъем заболеваемости — это октябрь, ноябрь, — объясняет Светлана Архипова, руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области. — Тогда с вирусом можно встретиться и в общественном транспорте, и в торговом центре, и в коллективах на рабочих местах, где люди несоответствующим образом относятся к своему здоровью. Поэтому мы призываем заботиться о себе заранее, потому что прививка, когда уже все вокруг болеют, не даст эффективной защиты, поскольку после того, как человек получил прививку, несколько дней не следует вести свой привычный, активный образ жизни, нужно себя немного поберечь".

По словам замминистра здравоохранения Сергея Вдовенко, особенно подвержены риску заболевания гриппом дети "с 6 месяцев и заканчивая 11 классом", медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники социальной сферы, транспорта, коммунальных служб.

"То есть те, кто имеют непосредственно контакт с большим количеством населения. Но кроме этого у нас беременные женщины, взрослые, старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями", — добавил он.

Также специалисты объясняют, что не стоит делать прививку тогда, когда у вас уже появляются симптомы простуды, лучше делать вакцину, когда организм полностью здоров и готов выработать иммунитет. "Если чувствуете у себя какие-то проявления насморка или недомогания, то прививку надо чуть-чуть отложить. И уже после этого, когда будете чувствовать себя совершенно здоровыми, посоветовавшись с врачом после осмотра, получайте вакцину. Потому что затрудняется формирование иммунитета от гриппа и сложится так называемая негативная привязка, ассоциация к тому, что вот я заболел, хотя только привился", — отметила Светлана Архипова.

Специалисты уверены, что после прививки, которая сделана правильно, в большинстве случаев не возникает симптомов, но слабость и небольшое повышение температуры отмечаться могут. "Нормальными реакциями считается, что в месте введения вакцины может появиться небольшое покраснение. У кого-то может появиться головная боль, слабость, незначительное повышение температуры 37 градусов. Такие реакции проходят без лечения в течение двух-трех суток и не являются значимыми исходами", — пояснила Елена Стребкова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области.

Эксперты также отметили, что помимо прививки от гриппа следует соблюдать правила: мыть руки после улицы, носить маску в общественных местах, а главное — не заниматься самолечением и обращаться к специалистам.