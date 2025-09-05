Самарские синоптики рассказали о погоде на выходных

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самарской области в ближайшие дни, с 5 по 7 сентября.
В пятницу, 5 сентября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северный, 8…13 м/с. Температура воздуха +19…+21 °C.
В субботу, 6 числа, в регионе сохранится облачная погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем - без осадков. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +20…+25 °C.
7 сентября в Самарской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +20…+25 °C.
